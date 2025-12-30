隱身商辦大樓的250坪五星空間！台北這家餐廳現場有Live Band駐唱，在迷人爵士樂中享受浪漫歐式料理
就在商辦大樓內，隱藏了一家google評價超高的音樂餐廳，擁有250坪五星級包場空間，甚至可以包場＋一般觀眾 同時存在同一個空間，中間隔了玻璃門互不干擾，空間運用靈活度超強。
每天都有現場Live Band駐唱演出，結合餐酒館的營業模式，提供浪漫歐式料理與雞尾酒、調酒等..很受上班族的喜愛，更是記者會、發佈會、春酒尾牙 企業團體包場的最愛，包場還有配備專業燈光音響以及 專業音燈控師 一名，內外場都各有一套專業燈光音響配備，樂團更是以不插電及插電兩種形式演出。
近捷運中山國中站，步行約10分鐘。
想不到隱藏在商辦大樓內還有這種挑高半開放空間的地下音樂餐廳，很少看到這種格局，等於晚上在這裡出沒的話，也能聽到現場Live Band的音樂聲音陪你加班，有點浪漫。
中間隔了玻璃門，就是區分包場跟一般客人的空間。但不管內外都有專業燈光音響設備，也配有 專業音燈控師 幫忙放音樂跟調音。
巨大LED投影牆也很有特色，營業期間也不間斷的播放音樂跟MV。
帥氣的調酒師跟專業的酒吧空間
現場樂團演唱，以不插電（星期二三四日）及插電（星期五六）兩種形式來呈現，每月詳細節目表請點選官方網站。
MENU
以音樂餐廳來說，這家價格不算貴，餐點歐式料理為主。每週一至週五中午時段提供健康的地中海式優質午餐，下午茶提供單杯葡萄酒及鹹甜點、咖啡茶品、及調酒的飲料，到了晚上則是浪漫優質的歐式燭光晚餐，包括前菜、沙拉、湯品、主餐、甜點，喔喔….不僅僅只是如此，這裡還有宵夜時段，提供歐式美酒佳餚及下酒菜宵夜，讓你一邊聆聽現場樂團演出時，一邊享用。
義大利鴨胸柳橙沙拉
這一道看似平凡，其實用料都不簡單，採用櫻桃番茄、溫室生菜還有堅果、起司等…最重要的是鴨胸煎的很嫩口，有煎出金黃酥脆 外酥裡嫩，而且鴨皮釋出迷人油脂香氣，搭配生菜還有酸甜果香的柳橙醬一起吃更清爽對味。
綜合起司盤
起司可以搭配水果也可以搭配堅果餅乾，真的是百搭無誤！綜合起司盤真的是起司控最愛，搭配餅乾真的好好吃。
本日最奢華的吃法，很有層次感。
嫩煎干貝/法式奶油龍蝦湯
生食級干貝嫩煎過，單吃就很強了，搭配法式奶油龍蝦湯簡直不要太犯規了！本來以為音樂餐廳主體是音樂跟調酒，餐就不期待了，沒想到….光是湯品就讓我很驚艷。
義式香草戰斧豬排
我超喜歡這種煎烤到油脂逼出來，外面焦脆口感的戰斧豬排，光看外表就合格更別提這一隻份量有多大，好超值！而且外焦脆裡嫩口，不用沾醬也很好吃，醃製的很入味，調味剛剛好，好吃到都想整隻拿起來啃，但畢竟是有質感的音樂餐廳，我忍！
檸檬香烤鱸魚
這檸檬跟時蔬給的非常大方，多到都快被鱸魚淹沒，但其實這一盤真的不小，兩個人吃剛剛好！
鱸魚帶點淡淡檸檬香氣，煎的剛剛好的軟嫩多汁。
兩個人雖然才點這幾道，但因為份量實在是不小，飽到快翻肚。
隔壁包場的客人正在辦聖誕趴，好熱鬧。
有專業舞台、燈光音響以及專業音燈控師控場。
即使氛圍再熱鬧，也吵不到外面的一般散客，這玻璃門隔音很強欸。
包場提供的是自助餐
熟食、沙拉濃湯、水果、紅酒、飲料任取。
隔著玻璃門，看著裡面包場客人開心的交談寒暄，好像也被渲染了一些聖誕歡慶氛圍。
竟然還有變裝趴，城裡的人就是懂玩。
包場區的主控台還放一包乖乖坐鎮，可以，這很台灣。
看到包場客人的歡愉氛圍，讓我也想揪團辦聖誕趴來玩玩，可惜台北朋友不多，還是偶而來這裡感染一下歡慶氛圍就好。
如果想找音樂餐廳的話，不管你是一個人、兩個人、還是一群人，這裡都可以找到屬於你或你們的空間，好好享受美食、美酒還有音樂作伴。
SMEXY音樂餐廳
地址：臺北市松山區民生東路三段131號B1
電話：02 27176626
營業時間
週一 11:30至18:00
週二至週五 11:30至00:00
週六週日 18:00至00:00
官網：SMEXY
文章來源：Mika出走美食日誌
