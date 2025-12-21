隱身埔墘市場的巷弄味蕾～當肉醬遇見麻醬，那一碗雙醬麵藏著道地的板橋日常

埔墘市場桂林炸醬麵也在口袋名單中放了好久

當天約莫中午12點左右到達，店內就快客滿了

感覺蠻多是附近上班族來吃午餐

新北板橋｜桂林炸醬麵

機車停在中山路的小巷內，循著地圖步行過來

離開前用餐人潮少了許多

結帳櫃檯

燙青菜1號是大陸妹、2號是地瓜葉

嘴邊肉

肝連

以上兩種肉口感都蠻不錯的

不乾柴，份量也很有誠意喔

味噌貢丸湯

小菜沾醬，我不小心沾到橘色那邊，辣到不行

地瓜葉嫩口，調味適中不過鹹

綜合麵，餛飩+魚丸，細拉麵

餛飩蠻好吃的，那天還有客人來買冷凍餛飩回去

湯頭就比較清淡，可能要加點調味料來增添風味

肉麻麵是麻醬加炸醬的雙醬麵

肉燥看起來好像辣辣的但其實不會

但吃起來也沒有特別之處

我也是選細拉麵

麵比較糊爛不知道是不是煮太久

下次再來應該會選其他麵條

原本以為拉麵會是比較Q中帶勁

口感，但整體來說還是不錯的！

【桂林炸醬麵】

地址：新北市板橋區三民路二段70巷17號

電話：02-2952-1322

營業時間：11:00-15:00、17:00-20:00

星期日公休

文章來源：珍妮佛的花草呢喃