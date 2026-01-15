隱身山林的秘境旅宿！盤點5家最新「森林系民宿」推薦，木頭色調設計、大片療癒山景必訪 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: IG@aa.ting、novia_pung

都市人平常關在水泥叢林中埋頭工作，窗外的景象都是冰冷的建築物，難免會被工作和生活壓力壓得喘不過氣。如果你也嚮往出發戶外踏青感受大自然的無拘無束，推薦你在周末假期預訂充滿綠意的郊區民宿入住，感受自然風景同時釋放身心靈壓力！本篇特別蒐集近期最熱門最新的5家「森林系民宿」，即使待在房間內也能望見大片綠色窗景，好好療癒舒緩緊繃的神經！

森林系民宿推薦１：宜蘭．二十輪villa

二十輪villa宜蘭館座落於稻田與河堤間，棟與棟之間更有大量綠意植栽相隔，彷彿置身東南亞渡假村般愜意。館內一共有14棟VILLA各自獨立，讓你在專屬私人空間悠然放鬆互不打擾，最低兩人就可以包棟，疫情期間也能安心入住。

二十輪villa宜蘭館房型一共有2人、4人、6人與8人四種包棟方案，雖然假日一開放預訂就被秒殺，但平日如果年假還很多的人，推薦可以趁著平日預訂入住，房價低、人潮少更能享受自在的氛圍。

▲二十輪villa宜蘭館每種房型都有設置浴缸，喜歡泡澡的人可以在窗邊享受安靜的沐浴時光超愜意！

宜蘭二十輪villa 地址資訊

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段168巷20弄1號



電話：0937287333

Klook線上訂房

Agoda線上訂房

官網訂房

森林系民宿推薦２：新竹．拾月山房

拾月山房坐落於新竹峨眉湖的山林之中，讓人來到此地有如隱居山林之中，民宿主人以大量純色的木作、泥作以及大片玻璃落地窗，營造出與山林融合的自然質樸之美。

拾月山房一共有10種房型，除了正對山景、獨立露臺也有私人小庭院的房型，房內也有舒適的臥榻可以放鬆伸展筋骨！

寺月吊籃雙人房、柳月閣樓四人房、琴月雙人房以及照片中的拾月四人房中都附有吊籃，可以靜靜地倚在窗邊、感受陽光一邊放空閱讀。

拾月山房 地址資訊

地址：新竹縣竹北市峨眉鄉7鄰十四寮21號

電話：0983-346-578

官網訂房

森林系民宿推薦３：南投．雲的故鄉

雲的故鄉民宿緊鄰南投清境農場，民宿內一共有7種房型，有5種房型都可以直接在房間陽台看見山景與湖景，甚至能在傍晚與凌晨日出時分欣賞雲海與晚霞。



湖景頂級房、超級豪華雙人房、湖景雙人房、湖景房2張單人床、和室湖景團體房都可以遠眺湖景與山景，團體房型最多可以6人入住超彈性。另外民宿可提供早餐至房內享用，可以一邊欣賞窗外寧靜的早晨山景、一邊搭配早餐很舒心！

雲的故鄉 地址資訊

地址：南投縣仁愛鄉信義巷44號

電話：04-9280-3603

Trip.com線上訂房

Klook線上訂房

Agoda線上訂房

官網訂房

森林系民宿推薦４：台中．樹之間民宿

喜歡帶寵物出門的毛小孩家長快筆記！位在台中東勢的「樹之間民宿」，將其中一個房型「曙屋」設計成三角形狀的獨棟小木屋，房內有大片三角玻璃窗可以欣賞綠意美景，而且還是寵物友善民宿，超適合帶毛小孩一起來度假！

曙屋空間分成上下兩層，可容納3-5人入住相當寬敞！民宿早餐同樣是會送至房間內享用，早餐品項也是簡單調味過的食材，可以跟毛孩一起品嘗！。

樹之間 訂房資訊

地址：臺中市台中市東勢區東蘭路石排巷33-2號

電話：0938-705974（請先查看空房再撥電話預訂）

＊每月1號上午9時開放3個月後訂房（ex.5月開放訂8月）

Agoda線上訂房

Booking.com線上訂房

點我查看訂房

森林系民宿推薦５：台南．仙湖農場

位於台南東山的仙湖農場近兩年在IG爆紅，最多人入住的「迎山」房型，在房內就能從大面落地窗將整片山景盡收眼底，入住後傍晚追夕陽剛好能看見日落美景。園區內也有小動物農場可以參觀，適合一家大小、情侶到訪。

民宿主人更貼心附上茶具組，讓旅客入住後可以在陽台先喝杯茶洗塵，再慢慢欣賞夕陽緩緩落下的美景十分悠閒。下次出發台南旅遊，別忘了有個浪漫的森林系旅宿在郊區等著你！

仙湖農場 地址資訊

地址：台南市東山區南勢里大洋6-6號

電話：06-6863635

Trip.com線上訂房

Klook線上訂房

Agoda線上訂房

點我訂房

