隱身暨南大學校園的粵菜餐廳「BlomChi八蔘聚」試營運引關注

▲隱身暨南大學校園的粵菜餐廳「BlomChi八蔘聚」，主打精緻粵菜料理，「脆皮明爐烤鴨」外皮酥脆、肉質多汁，是餐桌上最受矚目的焦點菜色。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投埔里近日出現一處別具特色的美食新據點「BlomChi八蔘聚」。餐廳隱身於國立暨南國際大學校園內，主打精緻粵菜料理，結合港式匠心廚藝與校園四季景致，在靜謐山城中打造截然不同的用餐體驗。自試營運以來，已吸引不少在地饕客與外地旅人前來造訪，也成為校園周邊備受關注的餐飲新亮點。

▲「鮑魚燴海參」展現高級粵菜講究工序與火候的經典手法。（圖／記者蘇彩娥攝）

八蔘聚座落於綠意環繞的暨南大學校園，遠離市區喧囂，整體環境清幽雅緻。餐廳以「與四季對話」為空間設計主軸，透過大片落地窗引入自然光線與戶外景色，讓賓客在用餐過程中，能隨著季節更迭欣賞校園不同樣貌。業者表示，希望打造一處能讓人放慢腳步、靜心品味的場域，讓美食不僅滿足味蕾，更成為日常生活中一段溫柔的風景。

▲「濃湯花膠雞」湯頭醇厚、入口溫潤，需長時間熬煮方能成就，成為不少饕客口中的必點招牌。（圖／記者蘇彩娥攝）

走進餐廳內部，映入眼簾的是挑高寬敞的用餐空間，動線流暢、座位安排舒適，整體氛圍沉穩而不失雅致。牆面懸掛宛如《清明上河圖》般的中式古畫，為空間增添濃厚的人文氣息。餐廳規劃半開放式用餐區、10人圓桌及獨立VIP包廂，無論是家庭聚餐、朋友相聚或商務宴請，都能保有良好隱私與舒適感。透過大片玻璃窗引景入室，窗外綠意盎然，使整體用餐體驗更顯從容自在。

▲八蔘聚不僅是一間餐廳，更承載著回饋校園與培育學生的理念。Feeling18、18度C巧克力工坊董事長茆晉表示，長期以來企業投入校園贊助與學生協助，看好暨南國際大學良好的環境條件，因此萌生在校園內設立質感餐廳的想法。（圖／記者蘇彩娥攝）

料理方面，八蔘聚由具多年實務經驗的香港籍主廚掌舵，嚴選優質食材，講究火候與工序，將傳統粵菜的細膩手法結合現代餐飲美學，呈現層次分明、不流於浮誇的港味料理。除多人共享的桌菜外，餐廳也貼心規劃個人套餐選擇，滿足不同用餐型態需求，讓獨自前來或小家庭用餐的賓客，也能完整體驗粵菜的精髓。

八蔘聚菜單內容豐富，從前菜、湯品到主菜層次分明。八蔘聚桌宴其中「八蔘聚美饌碟」集結「梅漬蕃茄」、「蜜汁烤叉燒」與「醬燒牛腱」，風味清爽與濃郁交錯，「川味海蜇絲」、「XO醬蘿蔔糕」展現粵菜擅長的香氣平衡與口感層次。

而主菜部分，「濃湯花膠雞」湯頭醇厚、入口溫潤，需長時間熬煮方能成就，成為不少饕客口中的必點招牌。

「鮑魚燴海參」與「XO醬炒魚球」展現高級粵菜講究工序與火候的經典手法；「意大利黑醋骨」酸香開胃，深受年輕族群喜愛；「松露石榴球」薄脆的蛋白皮包裹著香氣濃郁的餡料，餡料結合了黑松露的獨特風味與傳統粵菜的鮮美；「脆皮明爐烤鴨」外皮酥脆、肉質多汁，是餐桌上最受矚目的焦點菜色。搭配「荷塘秋月（炒時蔬）」與「腊味糯米飯包」，讓整體餐點在濃郁與清爽之間取得平衡，最後再以餐廳精心準備的特色甜品作結，為整場用餐畫下溫潤句點。

而八蔘聚不僅是一間餐廳，更承載著回饋校園與培育學生的理念。Feeling18、18度C巧克力工坊董事長茆晉表示，長期以來企業投入校園贊助與學生協助，看好暨南國際大學良好的環境條件，因此萌生在校園內設立質感餐廳的想法。他指出，希望透過餐廳營運，讓學生能就近工讀、學習餐飲實務經驗，並在有盈餘時撥出部分資源回饋學生，形成正向循環。

茆晉日牂（同祥音）也提到，這樣的經營理念與旗下「靠山咖哩」品牌精神一致，今年度同步在校園內與地理中心碑據點實踐。其中，全新品牌「八蔘聚」已正式投入營運，期望結合美食、教育與回饋的模式，獲得更多民眾與學生的支持。

目前正值試營運階段的BlomChi八蔘聚，無論在料理品質、用餐環境或品牌理念上，皆展現高度完成度，成為埔里地區少見的粵菜新選擇。業者期盼，未來能吸引更多旅人在造訪埔里、日月潭之際，走進校園，細細品嚐一桌道地粵式料理，感受美食與山城風景並行的慢活節奏。