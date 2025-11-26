隱身民宅！監視器加人臉辨識 中山地下賭場深夜人潮洶湧被突襲

北市中山一處民宅，竟然有地下室，而且還是大型百家樂賭場。（圖／TVBS）

台北市中山區一處普通民宅暗藏地下賭場，外觀毫無特徵，僅有鐵門全數拉下，旁邊設有小門供人進出，每到深夜便人潮洶湧。警方經過長期監控與情報蒐集，成功突襲這處隱密賭場。賭場位於中山新生北路，設有嚴密的監控系統，包括多支監視器和人臉辨識技術，嚴格控管出入人員，僅限熟客進入。類似情況也出現在新北市土城，一家娃娃機店暗藏德州撲克賭場，透過暗門連接，最終也遭警方查獲。

北市中山一處民宅，竟然有地下室，而且還是大型百家樂賭場。（圖／TVBS）

警方突襲行動時，大批員警衝入這處普通民宅，發現內部設有隱密樓梯通往地下室。深入調查後發現，這處地點實際上是一個私人百家樂大型賭場，採取會員制經營，周圍架設多支監視器，甚至配備人臉辨識系統，嚴格把關出入賭客。

中山分局圓山派出所長張孝安表示，警方主要透過巡邏發現異常跡象，如特定地點出入人員或車輛異常增加，或是深夜時分燈火通明等可疑現象。張孝安強調，獲得初步情報後，警方會展開蒐證工作，監控時間至少需要一個月起跳。此外，警方也會留意周圍環境變化，例如外送員頻繁送餐或送檳榔等異常現象，從中發現蛛絲馬跡。

所長進一步解釋，警方會派員進行現場目視監控，並運用科技設備進行監視，仔細觀察出入人員的組成情況。這些調查方法有效協助警方掌握地下賭場的運作模式。

類似的情況也出現在新北市土城，警方查獲一處表面上經營娃娃機的店家，實則暗藏德州撲克賭場。這類賭場雖然外表難以辨識，但往往因活動產生噪音而引起附近居民不滿。警方也能透過民眾檢舉成功破案，無論賭場負責人如何隱藏，最終都會露出破綻。

