隱身一個半月與黃國昌直播談未來，柯文哲：藍白合，規則講清楚就好

照片：截自直播

前民眾黨主席柯文哲與現任民眾黨主席黃國昌一起開直播對談，兩個太陽更溫暖。談到二零二六藍白合，柯文哲說，規則講清楚就好，舉如全民調囊括幾間民調公司，也不要再讓三趴或六趴，民眾黨一定不會耍詐。

柯文哲自交保後一個半月未公開露面，四日晚間卻與黃國昌一起在YouTube直播，談論政治情勢與時事議題。

黃國昌在直播時若談及柯文哲，多次都稱「老大」，並在直播時對柯文哲細數過去一年來，民眾黨所推動的法案與政策。

柯文哲也問黃國昌，在藍綠夾殺下，未來該如何帶領民眾黨走下去？黃國昌回答，過去這一年十個月，民眾黨八位不分區對得起選票，他雖在立法院剩下不到二個月，但不會「數饅頭過日子」，將持續推動改革法案。

談到二月一日有新的民眾黨立委報到，柯文哲表示，新手上來，立法院還是要有人擔任教練。黃國昌請老大放心，他會陪新立委開晨會。

談及對鄭麗文的看法與是否見面，柯文哲認爲，鄭麗文對國民黨而言是個衝擊，但凡事都是先做做看，不能只觀察一天就評論人，讓鄭麗文跑幾個月看看再說。

他說，不必為了見面而見面，該見時就會見，而且現在他不是黨主席，有事是黃國昌處理。此時黃國昌笑應，咋柯文哲有點幸災樂禍。