隱身101博弈洗錢 太子集團2操盤手落網1／助「太子集團」在台洗錢 陳志「2親信」落網查扣45億

檢調抓人了！在柬埔寨搞跨國詐騙的太子集團涉嫌在台灣洗錢，檢調發動首波大搜索，昨天（11/4）兵分47路，拘提了25人，包含太子集團在台灣的最高階幹部王昱棠，他也是天旭公司的負責人，另外還有天旭公司 人資長辜淑雯。這兩人都是集團首腦陳志的親信，他們利用8間人頭公司買下和平大苑豪宅，再拿房子去貸款，然後把錢匯去海外，透過這樣的手段，成功洗錢。

被押解到北檢，黃衣短褲男就是太子集團在台最高階幹部王昱棠，同時也是天旭公司負責人；全身包緊緊則是天旭的李姓幹部，當美方發布制裁新聞後，他馬上聽從王昱棠指示，將豪車過戶到第三人名下，企圖掩人耳目；穿淺色外套雙手上銬的女子也很重要，不僅是太子集團二當家，還是天旭公司的人資長辜淑雯，訊後遭檢方聲押。

4號檢警兵分47路全台大搜索，拘提25人，包含陳志兩名親信王昱棠跟辜淑雯，並扣押不法所得高達45億，太子在台公司曾舉辦盛大開幕儀式，直到美方發布制裁消息後，台灣檢警馬上鎖定他們在台的犯罪事證，調查發現，他們利用聯凡等8家空殼公司，斥資38億購入和平大苑11戶豪宅與48個車位，成為周杰倫鄰居之外也藉此隱匿金流，接著再拿豪宅去貸款，再匯到海外，涉嫌洗錢，另外還在台北101成立天旭公司發展線上博弈，辜淑雯則負責吸收工程師跟客服，完成吸金工作的最後一塊拼圖。

另外被美方制裁跟陳志關係緊密的三名台女其中兩人也被拘提，他們與王昱棠同夥，都負責替集團洗錢，把黑錢洗成國外不動產，光在台灣扣押的豪車跟資產等等，總價值超過45億元，比起新加坡查扣的太子資產約35億元還要高，可見他們將台灣視為重要據點，檢調首波出擊，成功逮住陳志左右手，也一步步瓦解他們伸入台灣的黑手。

