隱身101博弈洗錢 太子集團2操盤手落網2／太子集團博弈招待所曝！ 「台北101」租2層上百坪豪奢

持續來看，檢調昨天（11/4）搜索太子集團時赫然發現，歹徒竟然在門禁森嚴的台北101，設立頂級私人招待所！同時，還在周杰倫住的豪宅和平大苑的地下停車場，放滿限量豪車！法拉利、麥拉倫、保時捷、Bugatti 全都在列，堪稱這個太子集團的「四大神獸」。最後，檢方依共聲請扣押26輛名車、18筆不動產及銀行帳戶等，合計價值超過台幣45億元。

太子集團名下和平大苑豪宅被搜索，名牌精品裝滿箱，仔細看這還是高樓層，房價恐怕已到頂點，太子集團私人招待所也曝光，就設在台北101大樓內，他們把15樓跟49樓整層租下，而因為大樓門禁森嚴，警檢還一度無法進入搜索。

據了解，私人招待所內部裝潢上百坪，隸屬天旭國際，雖不在美方制裁名單，仍被檢調搜索，而為了避免脫產，檢方聲請扣押18筆不動產及26輛各式豪車，其中，令車迷瘋狂的4大神獸以及3大神車竟全買齊。

山豬王Bugatti Chiron全球500輛，身價高達2億，全台只有2輛，另外馬王LaFerarri則全球限量499輛，新車要價1億6千萬，另有傳奇油電超跑，全球限量375台的麥拉倫P1及要價破8千萬的Porsche 918 Spyder，全球限量918輛，而除了超跑外，還赫見Vespa和精品Dior聯名機車，全球只限量946部，還有賽道之王，Bugatti古董老爺車，全台限量6部，總價值粗估超過5億，要價不斐更全是限量款，有錢還未必買得到。

非當事委任律師李欣：「隨時間推移，要舉證這些車輛是由不法所得購買難度會增加，另一方面，日後若太子集團將這些名車出售，所獲價金更難證明是與先前不法所得有關，此即為透過資產轉換進行洗錢的典型方式」。豪氣砸錢買名車，但最後若無法繳回所有不法所得，恐怕也是淪為拍賣品，易手他人。

