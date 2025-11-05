隱身101博弈洗錢 太子集團2操盤手落網3／遭美國列制裁名單 2台女落網送北檢複訊

施亭宇涉嫌替太子集團洗錢，也是美國制裁名單中的3名台灣籍女性其中之一。

不只太子集團在台據點被檢警調聯手搜索，就連美國制裁名單中的3名台灣籍女性，其中兩人也遭到拘提到案，在今（5日）下午被調查局移送北檢複訊，而根據了解他們主要工作是負責與帛琉台商進行接洽，以假觀光投資名義掩飾洗錢詐騙等等不法行為，而目前除了台灣全面清查，就連香港也凍結27.5億港幣的犯罪所得。

外套遮住被上銬的雙手，他是涉嫌替太子集團洗錢遭美國制裁的三名台灣籍女子之一的施亭宇；另外還有她，身穿黑色外套，全身包緊緊，31歲的黃婕面對媒體鏡頭始終保持沉默。

檢方調查發現，除了施亭宇以及黃婕之外，其實還有另一名女子王蕾絢，他們三人主要替太子集團與帛琉台商王國丹以興建豪華度假村名義，取得當地恩格貝拉斯島99年的土地契約，表面上是投資觀光，實則是卻在洗錢.賭博.詐騙等非法活動。

就是這間位於帛琉科羅爾的3星級飯店。負責人王國丹是當地華僑聯合會副主席，同時也是一名跨國組織的犯罪協助者，還曾幫太子集團在帛琉建立商業據點。內政部長劉世芳：「不管目前是人流金流或是其他相關的安全的部分，我們就是配合檢警調一起來查察，希望能查出在台灣的協力廠商」。

另外，就連香港目前也全面清查跟太子集團名下企業，並暫時吊銷保經公司及證券牌照，還凍結疑似洗錢的相關資產，市值約27.5億港幣，太子集團跨國犯罪牽扯台灣香港甚至新加坡，雖然已經有數億元財產遭到三國查扣，但這些恐怕也都還只是冰山一角。





