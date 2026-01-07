隻字未提失聯飛官！鄭麗文中常會狂讚蔡正元10分鐘：記得他是帶勳章入獄

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文在中常會上花約10分鐘大力讚賞蔡正元，卻對空軍飛官辛柏毅跳傘失聯一事隻字未提。（圖／翻攝畫面）

國民黨中評委、前立委蔡正元因三中案被判刑3年6月確定，黨主席鄭麗文今（7日）在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，強調要讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄，未來將努力拿回政權，因為唯有政黨輪替，才能讓司法回歸正軌。不過，鄭麗文在中常會上花約10分鐘大力讚賞蔡正元，卻對空軍飛官辛柏毅跳傘失聯一事隻字未提。

鄭麗文表示，非常感謝蔡正元同志，今天在國民黨中常會上，正式頒發給蔡正元最高榮譽獎章——「實踐一等獎章」。蔡正元一生從政數十載，她最早認識蔡正元是在國民大會時期。蔡正元不僅參與重要的修憲工程，隨後還擔任四屆立法委員。他在立法院的表現一向卓越、專業，對於重大議題與法案貢獻良多，並對國家發展與本黨權益全心投入，從不憂讒畏譏、畏首畏尾。

鄭麗文指出，蔡正元具備強大的論述能力與一流口才，更重要的是，他總是身先士卒、勇敢地為正確理念與國家利益衝鋒陷陣，從不退縮。蔡正元不僅曾任立法委員，也擔任過國民黨一級主管，包括文傳會主委。在擔任黨職期間，面對當時前總統陳水扁政權的多方打壓，他始終堅守黨的理念與主張，強力攻防。

不僅如此，鄭麗文指出，蔡正元曾在國民黨最艱辛的時期擔任政策會主委，不論國民黨執政或在野，都可見他不計個人得失、全力以赴，特別是在歷次大選的攻防過程中，歷任主席、總統、市長等人，只要面對重大選戰交鋒，都會拜託蔡正元出手。他對於敵對政黨的攻勢應對之強，是國民黨努力學習的對象。

鄭麗文提到，蔡正元正式宣布不再參選公職後，一向說到做到。雖然不再參選，卻從不藏私，將一生累積的人脈與資源無私奉獻給本黨參選同志，為尋求票源奔走。這份無私的奉獻與卓越表現，早已讓執政當局對他心生忌憚。事實上，在政黨輪替後，當時陳水扁政府的政治菁英們接連遭遇官司，因此開始對前總統馬英九與國民黨三中案展開緊咬不放的追打，而在這過程中遭池魚之殃的，正是蔡正元。

鄭麗文表示，這場訴訟與司法糾纏拖延多年，馬英九長期備受騷擾與抹黑。蔡正元更曾被檢調單位鎖定，在遭受無理與不法的羈押期間，檢調問他的重點其實是針對馬英九，而非蔡正元個人「不是案的案子」。蔡正元被不當羈押數月，在各種威脅利誘之下，從未向強權低頭。他不為個人安逸做出不實供述，更不曾做出傷害國民黨的任何行為。這份道德勇氣與堅持，並非一般人所能做到。檢調單位為了想讓三中案定罪，不惜翻箱倒櫃，最終卻徒勞無功。不知是否為了洩憤，才將評論犀利、令執政當局無法招架的蔡正元定讞入罪。

鄭麗文強調，國民黨不會忘記蔡正元對本黨長年來的奉獻與付出，「我們永遠欽佩他堅守道德、理念與價值的精神，不退縮、不畏懼，堅持到底的決心與勇氣。我們也敬佩蔡正元在任何時期都展現出的高度專業評論水準，從未為一己之私，始終為國為民」。蔡正元不僅是國民黨難得的人才，更是國家難得的人才，是亂世中少見的正氣與良心。因此，國民黨特別頒發「實踐一等獎章」給他，讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄的，國民黨將永遠站在公理與正義的一方，永遠支持對的事情，並努力拿回政權，因為唯有政黨輪替，才能讓司法回歸正軌。

