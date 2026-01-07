隻字未提失聯飛官 鄭麗文中常會「大讚蔡正元約10分鐘」

政治中心／綜合報導

前立委蔡正元因為三中案二審確定，國民黨主席鄭麗文中常會上，特別頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，花約10分鐘大力讚賞蔡正元，卻對空軍飛官辛柏毅跳傘失聯一事隻字未提。網友就酸侵佔被關算是種榮譽嗎？整個黨都在挺犯罪。

國民黨團立委vs.前立委蔡正元：「一二三加油。」

國民黨團總召傅崐萁率立委，送花束給蔡正元，齊聲喊加油，因為三中案蔡正元二審被判刑3年6個月確定，中常會上黨主席鄭麗文對飛官跳傘失聯隻字未提，卻花10分鐘篇幅大讚蔡正元，更頒發「實踐一等獎章」。

國民黨主席鄭麗文：「讓大家永遠知道跟記得，蔡正元同志，是帶著勳章入獄的，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情。」

三中案前立委蔡正元二審被判刑3年6個月確定。（圖／民視新聞）

鄭麗文講到聲嘶力竭，網友看了不以為然，狠酸侵佔被關算是種榮譽嗎？整個黨都在挺犯罪，怒批不要再秀下限。畫面看似一片和諧，但很多人沒忘記，去年鄭麗文前往秋祭追思共諜吳石，蔡正元可是砲火猛烈。

前立委蔡正元（2025.11）：「鄭麗文你不必去捧那些，白色恐怖的場啊，然後到時候選舉你要扣你一個紅統黨，你是間諜黨，對你有什麼好處。」

更大篇幅痛斥國民黨應該改為「投降黨」，蔡正元如今一改態度，強調跟鄭麗文兩人沒心結。

蔡正元先前對於鄭麗文追思共諜吳石，發文批國民黨應該改為「投降黨」，（圖／翻攝自蔡正元臉書）

前立委蔡正元：「沒有我跟任何國民黨人，甚至於民進黨人，我都沒有心結，沒有所謂的破冰，各位都知道我的習性，也是我的壞習慣，一向就事論事。」

三中案蔡正元成唯一有罪將入獄，突然頒獎又盡釋前嫌，難怪網友看了霧煞煞。

