一隻小強價值一部機車！世界級「蟑螂展」有人崩潰了：申訴信箱在哪

蟑螂有許多不同的品種，台灣最常見的是美國蟑螂及德國蟑螂。宜蘭「蘭陽動植物王國」正舉辦「世界蟑螂特展」，展出多種全球罕見蟑螂，更安排與蟑螂互動的體驗活動，強調最稀有品種價格堪比一部機車。消息在網路熱議，反映也兩極，有網友恐懼地說：「請問縣府的申訴信箱在哪裡？」也有幽默表示：「宜蘭都這麼酷的嗎？」

園方在臉書粉專說明，本次特展將展出多種不會飛的蟑螂，部分種類會發出聲響，歡迎民眾前來觀察、了解牠們的生態。主辦單位形容這次企劃是探索昆蟲世界多樣性的特別展示，盼打破大眾對蟑螂的刻板印象。

園方進一步指出，這次特展是從未見過的驚奇百科，從森林裡的綠寶石，到身價驚人的夢幻品種， 世界一種高級種蟑螂身價高達「一台摩托車價格」。也告訴遊客，別再以為蟑螂只有咖啡色，特展展出擁有清爽「馬卡龍綠」的優雅蟑螂品種，一眼驚艷。

活動引發兩極討論，有網友感到十分恐懼，留言「有賣寵物蟑螂嗎？我怕我兒去了會說要買回家養」、「不敢在房間吃東西了...」、「是不是奇怪企劃」、「宜蘭不能去了，你這個帳號也不能要了」。也有人幽默留言「我第一次這麼想報警」、「可以穿拖鞋去嗎」、「說到蟑螂怎能沒有我」、「哼，有趣，我熱血沸騰了」。

