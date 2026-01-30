一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射，俄兵濺血投降。圖／翻自militarnyi.com

現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。

據英國《每日郵報》報導，從烏克蘭釋出的影片可見，這台機器人名為「Droid TW-7.62」，宛如《魷魚遊戲》的「英熙娃娃」，具有掃描辨識功能，並搭配7.62mm機關槍。而且這台機器人可以透過遠端操控，不只可以追蹤、偵測敵方，更具有打擊作戰能力。

畫面顯示，有一群俄軍被這台機器人發現，一開始俄軍並不在意這台機器人，但後來有俄兵遭機器人開槍射擊濺血，之後整團俄兵全部出現在鏡頭前，明顯向機器人投降。隨後大家高舉雙手，並趴在雪地上，相信這也是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。

相信這也是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。圖／翻自militarnyi.com

俄羅斯入侵烏克蘭已4年，但烏克蘭也逐漸不再採取傳統的「真人對戰」，而是迅速改變現代作戰方式，包括用機器人取代步兵，地面無人機被廣泛用於偵察、突擊和撤離行動。如此一來，烏克蘭方可以減少傷亡，又能對俄羅斯施加壓力，也意外讓烏克蘭成為製造武裝機器人和戰爭無人機的世界領導者。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在本月29日也發布報告指出，俄烏戰爭4年來，俄軍損失更為慘重，估計傷亡總數120萬人，其中多達32萬5000人陣亡。此外，烏軍傷亡人數介於50萬至60萬人，其中約10萬至14萬人陣亡。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）指出，自2022年以來，烏克蘭平民死亡人數接近1萬5000人，但實際總人數可能遠高於此。



