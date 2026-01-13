一隻狗被毒死…驚揭情侶撕破臉多恐怖 女放火燒他！男開車撞她

苗栗驚世情侶，因為一隻狗被毒狗，女方放火燒了男方工寮，男方反擊，將女方撞落山谷。讀者提供



驚世情侶。一隻狗死亡後，女方懷疑男方毒死狗，涉嫌放火把男方的工寮燒了，男方得知，開車往女方猛撞，將人撞墜山谷，雙方互控縱火、殺人未遂。

苗栗警分局10日19時40分接獲民眾報案，苗栗銅鑼鄉有故意追車衝撞，警方到場，發現郭姓男子（52歲）與邱姓女子（40歲）本為男女友關係，邱女因飼養犬隻死亡，懷疑郭男故意毒害，雙方撕裂臉。

邱女先至郭男的工寮縱火，郭男得知趕往工寮查看，途中發現邱女駕駛自小客車，尾隨邱女後方，並蓄意衝撞，把邱女撞翻落山谷。

廣告 廣告

員警趕赴現場，發現邱女受困車內，郭男則有鈍挫傷，先由消防救護人員協助脫困後，再由員警戒護送醫。

女方放火燒了男方工寮。讀者提供

男方將女方撞落山谷。讀者提供

員警對郭男實施毒品快篩檢測，有毒品安非他命反應。全案偵訊後郭男依公共危險、殺人未遂等罪移送苗栗地檢署偵辦；毒品快篩反應部分，經採尿送驗呈陽性反應後將另行移送偵辦。邱女因縱火則依公共危險罪移送偵辦。

苗栗警分局呼籲，若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語等暴力，更不應有酒後或施用毒品駕駛車輛之危險觸法行為。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂