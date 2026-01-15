一隻蟑螂價值一台機車！ 世界級「蟑螂展」登台網嚇壞

「蘭陽動植物王國」舉辦蟑螂特展，展出多種罕見珍稀品種，其中不乏色彩鮮豔或體型巨大的種類。（圖／翻攝自臉書，蘭陽動植物王國）

宜蘭「蘭陽動植物王國」宣布將於2026春季推出「世界蟑螂特展」，展出多種全球罕見蟑螂，其中不乏色彩鮮豔、身價高昂的品種，園方指出最稀有品種價格堪比一台機車，活動並安排與蟑螂互動的展示體驗；但消息曝光後在網路引發兩極反應，有人表示害怕、有的則期待一睹珍稀物種風采，甚至有人揶揄展覽名稱。

園方在臉書粉專與Threads上說明，本次特展將展出多種不會飛的蟑螂，部分種類會發出聲響，歡迎民眾前來觀察、了解牠們的生態。主辦單位形容這次企劃是探索昆蟲世界多樣性的特別展示，盼打破大眾對蟑螂的刻板印象。

不過，消息在社群平台引起熱烈討論。部分網友坦言對蟑螂感到恐懼或反感，不少人直呼不敢點進宣傳圖、無法理解展覽意義，甚至幽默表示「這場展可能要把銀河系的門也打開」。網友的負面回應還包括質疑主辦單位「是不是奇怪企劃」，或抱怨「蟑螂展聽起來完全沒有共識」。

另一方面，也有昆蟲愛好者與生物迷對特展表達興趣。他們認為不同種類的蟑螂形態多樣，有些顏色與體態甚至具備觀賞價值，不同於日常家中常見的害蟲種類。支持者留言指出他們很想親自前往參觀，期待看到展出的稀有品系。

針對可能的安全疑慮，如是否會發生逃脫導致外來品種入侵等問題，有網友提出疑問；對此園方回應指出，所有展出蟑螂皆已妥善隔離與防護，請民眾放心，並強調展區管理將嚴格把關。

