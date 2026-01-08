一隻蟑螂引爆的信任考驗：從林聰明沙鍋魚頭事件看餐飲業食安風險管理

「嘉義林聰明沙鍋魚頭」近日爆出外帶餐點有蟑螂，業者第一時間宣布兩家門市停業消毒，其中事發的光華分店則無限期休業，直到完成環境檢視與改善管理標準。（圖片來源：嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書粉絲專業）

撰文＝劉人豪Alan

談起餐飲業最怕的三件事——食安、聲譽、社群傳播速度。在網路普及的今天，任何一張圖片、一次貼文都有機會超越品牌本身的力量，讓一個地方小店瞬間登上全國甚至全球的討論場景。近期台灣發生的嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」的事件，也讓我回想起過往一些經典的全球食安事件處理，串起幾段餐飲業在不同市場遭遇食安或風險事件時的做法與反應，試著理解：當「食安」被放大時，品牌面對的究竟是什麼？

從「外帶裡有蟑螂」說起：林聰明事件的來龍去脈

2025年12月20日，一名消費者在社群平台發文表示，他在嘉義知名老店林聰明沙鍋魚頭外帶湯品回家後，在食用過程中發現有一整隻完整的大蟑螂泡在湯裡。照片與描述迅速在網路上發酵，引起大量關注與討論，有網友甚至直言「看到就沒辦法繼續吃了」。

廣告 廣告

事件一曝光後，嘉義市衛生局隨即於12月21日及23日兩度派員稽查調查，結果顯示林聰明的相關門市並未違反食品衛生標準，且現場未發現蟑螂等病媒，但衛生局仍要求業者限期改善。

品牌面對此事的回應可以分成幾個階段：

1、主動溝通與處置

當事消費者將異物親自保留並提供給業者後，林聰明團隊在第一時間主動聯繫該消費者，表達關心與歉意，並感謝對方協助提供相關證據以利後續追查。業者指出，經委託專業病媒防治單位初步研判，蟑螂體型約2.2公分，外觀與一般餐飲業常見的室內型蟑螂不同，更接近戶外棲息的美洲蟑螂（American cockroach），推測可能源於外部環境落入容器。

2、自主停業與清潔整頓

在確認情勢後，林聰明宣布嘉義中正路店與光華店先後進行自主停業、全面清潔與環境檢查，並暫停營業整頓。原先只計劃短期休整的兩家門市，後續中正路店延長自主休業至12月28日，光華分店更決定採取無限期停業、全面檢視環境與流程後再行評估復業的處理方式。林聰明強調，即使衛生局稽查確認符合標準，但他們不以此作為恢復營業的唯一依據，而是採取更高規格的自主衛生管理機制。

3、官方對外說明與反應

林聰明公開在官方平台發布聲明與食安事件說明報告書，表達對支持多年的顧客感到失望與歉意，並指出將針對環境控制、流程管理與人員訓練等層面進行全面盤點與改善。部分媒體報導將這次處理態度標籤為「神操作」或「最佳公關處理」，指出品牌第一時間聯絡顧客、公開完整說明書、主動停業整頓等行為獲得部分網友肯定。

林聰明事件社群回應：支持與質疑並存的聲音

這起事件在各大社群與留言區引發截然不同的反饋。部份網友表示：「這樣處理速度和透明度真的值得嘉許。」、「至少有誠意回應，不是逃避。」這些聲音多半認為品牌態度積極、反應迅速，是正向危機處理的典範之一。

然而，另一部分討論則聚焦在更深層的議題：「問題到底是怎麼發生的？為什麼會掉進去？」、「停業處理是講話技巧，真正的改善才是重點。」這類觀點不否認業者的努力，但指出網路聲量高的品牌回應可能存在「情緒營運」成分，需區別於「制度性改善」本身。

這樣的兩極討論，其實反映的是消費者在意的核心：他們不只關注危機後的處理方式，更在意未來是否真的改善、以及是否能避免再次發生。

海外經典案例：Chipotle連環震盪的食安風波

若要找一個在餐飲業史上廣為討論的食安風波，幾乎沒有比知名美式墨西哥連鎖速食餐廳Chipotle更具代表性的案例。2015至 2018年間，Chipotle在美國接連爆發多次食物中毒與病原體感染事件，涉及大腸桿菌與諾羅病毒感染，受影響人數遍及多州。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，在2015年10月開始的主要疫情中，至少有55位顧客在11個州感染STEC O26大腸桿菌，其中21人住院；同年稍後在堪薩斯、奧克拉荷馬與內布拉斯加等三州還發現另一不同株E. coli，使至少5人感染。

除了E. coli之外，2015年8月在加州塞米谷 (Simi Valley) 的Chipotle門市即爆發諾羅病毒事件，最終有超過百位顧客與員工報告出現嘔吐與腹瀉症狀。根據後續調查，這場諾羅病毒感染與員工於業務高峰期仍上班、健康管理不足等因素有關。

這場多點、跨州的疫情引發美國官方與地方衛生部門的調查，雖然最終沒有找到可直接界定為「共同污染食品來源」的證據，但這些事件對品牌的影響是長期且深遠的。Chipotle的股價在2015年第四季被市場解讀為重大危機，投資人擔憂品牌食安問題導致營收與成長受挫。

在處理這些事件的過程中，Chipotle採取了幾項重要措施：

1、關閉數十家門市進行自主清消與培訓

2、聘請食安顧問，全面檢視與提升食品安全運作流程

3、引入更嚴格的供應鏈來源與病原監測系統

此外，Chipotle也在2020年與美國司法部達成和解，同意支付2,500萬美元罰金並履行具體食品安全合規措施，以解決與這些疫情有關的刑事指控。

美國主流媒體對於Chipotle的報導既有對其透明回應的肯定，也有對其制度缺陷的批評。《Food Safety News》、《CDC 公告》等資訊指出，事件調查中未能確定特定食品為病源，這反映出美國食安制度在面對複雜大規模疫情時的挑戰。消費者則因為疫情長度與重複性，而對Chipotle的「安全承諾」產生懷疑，長時間讓品牌難以徹底從危機中恢復。

Subway在愛爾蘭的麵包爭議事件

雖然不完全屬於「病原性食安事件」，但在談論餐飲業如何面對食品信任危機時，Subway在愛爾蘭的一場法律判決同樣值得對照。2020年，愛爾蘭最高法院判決指出，Subway銷售的三明治麵包因含糖量過高（約占10%麵粉重量），在法律定義上不再符合「麵包」標準，而應屬糖果或糕點類，因此不適用免稅的主食定義。

這場判決激發了媒體與消費者對於食品標示的討論：雖然不是中毒或病原性問題，但卻擦出一個重要議題——當消費者的期待（像是「這是麵包」）與產品實際內容不符時，就會生成信任危機。

Subway對此的回應相對克制，尊重判決結果並調整溝通方式，但事件在社會上延伸出對「食品定義與標示透明度」的更大討論。

英國Pret A Manger：一條生命改變世界的標示規範

有些危機的影響超越品牌本身，甚至改寫社會標準。英國連鎖餐飲品牌Pret A Manger在過去10年遭遇的兩起嚴重過敏反應事件就是典型例子。

其中最具代表性的是2017年發生的一起悲劇。42歲的消費者Celia Marsh在Bath購買一款標榜「素食」及「無乳製品」的Pret包裝三明治後，因其中一種乳製品替代品實際含有乳蛋白而引發嚴重過敏反應並最終不幸死亡。在這起案件中，Pret與該產品供應商曾在法庭外達成約125萬英鎊的和解賠償，其中Pret負擔約25%的賠償責任。此事件後，英國對預包裝食品的過敏原標示要求進一步提高，並促使監管機構與業界重新檢視對於安全標示、供應鏈透明及資訊分享的規範。

此案例之所以具有典型性，是因為它直接揭露了：

1、即使是全球知名連鎖品牌也可能在標示上出現錯誤

2、食品標示失準可能造成直接人命傷害

3、危機處理不只是品牌形象，而是涉及產業整體標準改革

這起事件後，英國過敏原法規與相關檢查流程有更嚴格要求，讓後續的監管和業界操作更透明與標準化。

我心中的教科書：桂冠×福灣的價值風險處理教案

雖非食物本身受到污染或病原危機，但2020年台灣發生的桂冠巧克力湯圓事件提供了一個非常值得分析的「品牌風險處理範例」。當時，福灣巧克力一位高階人士過去涉及性騷擾案件的新聞在社群被再次翻出，引發網友抵制與拒買行動，不只針對福灣品牌，也連帶牽動與其相關的聯名商品。

桂冠當下做出的三項決策成為業界範例：

1、即日停止生產該款巧克力湯圓

2、已售出產品的銷售所得（約 2,957,381 元新台幣）全數捐給公益組織

3、宣布未來合作夥伴選擇會更謹慎，以強調社會價值與消費者信任的優先考量

這不只是停產或下架，更是在價值立場上做出公開承諾。之後，其他業者也跟進下架福灣相關聯名商品，但桂冠是率先公開承諾捐出所得、強調責任與價值對齊的案例，這也成為風波後的正向處理教材。但他之所以在我心中是公關教科書級別，核心還是因為，他甚至根本不是食安事件。

餐飲業面對食安，人民真正想要的是什麼？

回顧這些案例，無論是嘉義小店、跨國集團、或者是品牌聯名風波，它們共同揭示了一個核心真相：消費者不只是關心品牌怎麼說，更在乎品牌怎麼做，以及有沒有真正讓系統變得更安全、更透明、更負責。

面對食安事件時，世界上最好的公關教科書是重要的，但那叫滅火。但真正讓消費者安心的，其實是「做出可被檢驗與追溯的食安管理制度」，我們更需要的是食安教科書的典範。當品牌能讓制度比嘴巴更可靠時，才是真正守住信任的開始。