「一隻蟑螂」引爆美國私募信貸爆雷！阮慕驊指IMF早示警：盼僅是茶壺風暴
美國私募信貸風險升高，企業違約恐慌擴散。財經專家阮慕驊在節目《TODAY財知道》表示，今年4月國際貨幣基金會（IMF）發表報告指出，私募信貸行業規模高達1.6~2兆美元，截至到2024年年底，已有超過40%的私募信貸借款人業務自由現金流量為負的，遠高於2021年年底的25%左右。基本上這個現象顯示出，借貸的企業財務狀況正在惡化，而且潛藏重大風險，現金流不足的借款人違約風險顯著上升，特別是在當前貿易戰引發的經濟停滯的恐懼背景下，這個問題似乎就更顯嚴重。
阮慕驊提到，不過IMF這個烏鴉嘴，當時並沒有造成什麼影響，金融市場向來是「不到黃河心不死」，提前預警，通常會被嘲笑或是漠視，不過「出來混總是要還的」這句話顯示在私募信貸上，10月時相隔也不過半年時間，美國一家大型汽車零組件業者First Brands破產了，就使得私募信貸的問題不再是報告的警示，而是暴雷的風險正式曝光。
揭First Brands激進策略隱憂
阮慕驊說明，First Brands是專注於汽車銷售後市場零件的大型供應商，旗下品牌包括Raybestos煞車系統、YRICO雨刷等等，他們的產品競爭者多、可替代性也很高，銷售通路通常是以Walmart、AutoZone這些零售商為主，缺乏獨特性。所以First Brands採取一項非常大膽激進的經營模式，就是把對手跟夥伴都買下來，2023年併購了Horizon Giobal這家全球等級的汽車零件供應商；2024年收購了汽車LED國際大廠Lumileds，拿下中國、德國、波蘭的工廠；2025年又併購法國車用塑膠廠Novares，透過連續大手筆併購，建造了龐大的汽車零件帝國。
阮慕驊指出，這些資金全靠舉債來的，問題是First Brands這樣子激進的購併，舉債資金從哪來呢？答案就是私募信貸。First Brands運作的部分資金來自於華爾街知名投資銀行傑富瑞關聯的一家資產管理公司Point Bonita Capital旗下基金，過去Point Bonita Capital向來是以業績穩定而著稱。今年4月給投資人的信中，基金甚至以「正收益月份占比百分之百」作為醒目亮點，也就是從來沒賠過錢。
阮慕驊透露，First Brands信用評級僅僅為B級，屬於垃圾債範圍的第5級，如果Point Bonita Capital每年可以給投資人7~9%的收益，那就不難想像First Brands向Point Bonita Capital取得資金的成本是高到什麼程度，換句話說，高收益就是建立在高利貸之上的風險，如果借款人正常付息還本，那麼一切都平安無事，大家都有錢賺，可是哪天借款人出了問題，那可就要連本帶利給你都要回來了。
一隻蟑螂可能引爆私募信貸連鎖風暴
阮慕驊直言，不能說First Brands是故意破產、故意擺爛，但這家公司宣布破產的同時，卻有20億美金的資金是不知去向，這也實在難以自圓其說是個意外吧！
阮慕驊說道，難怪小摩CEO戴蒙曾經說，「如果私募信貸市場有一隻蟑螂跑出來，那意味著有更多的蟑螂。」美國私募信貸規模龐大，單就銀行的曝險部位就高達3000億美元，由衷希望First Brands僅是茶壺裡的風暴，而非冰山之一腳。
