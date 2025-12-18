一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬

近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold在台上市，是全球六個首發市場之一，單價也近9萬元，來到89,900元，創史上最高售價，即使電信業者高額補貼，也無法「零元」購機！

電信業者陸續宣布Galaxy Z TriFold購機方案，中華電信（2412）宣布19日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。

中華電信公布資費方案，搭配精采5G月繳1,399元（48個月租期），Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB專案價57,490元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，優惠價52,490元即可入手三星旗艦摺疊新機。

不過翻開中華電信資費表，Galaxy Z TriFold 16GB加上512GB，即使搭配月繳2,699元的最高資費，綁約48個月的最高約期，中華電信砸下超過4.6萬補貼，購機價仍達43,490元。

中華電信指出，Samsung Galaxy Z TriFold 16G/512G瀚夜黑於19日（五）早上10點於中華電信網路門市開放限量開賣，限宅配到府服務，並於19日（五） 中午12點起開放全台中華電信服務據點及神腦特約服務中心付費客訂服務，數量有限，額滿為止。

中華電信指出，Samsung Galaxy Z TriFold 16G/512G 瀚夜黑全台到貨數量有限且後續交期未定，中華各門市均無現貨，僅依總倉實際到貨數量開放客訂，客訂受理完成後預計一週內到貨，實際到貨日依總倉作業排程為準。本客訂活動機型一門號可客訂一台，受理時須搭配繳交訂金每台5萬元。

