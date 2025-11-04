一隻阿圓出國玩拖曳傘「空中斷繩！」高空墜海畫面曝 頭部慘被撞擊

娛樂中心／綜合報導

一隻阿圓與好友出國玩海上拖曳傘，繩子竟在空中斷掉，讓她墜海頭部被撞擊。（圖／翻攝自一隻阿圓Threads）

韓系YouTuber「一隻阿圓」靠著甜美長相、火辣身材，以及活潑俏皮的個性，圈了大批粉絲，Youtube頻道訂閱突破93萬大關，IG也擁有超過55萬粉絲。經常透過社群和粉絲分享日常生活的她，近日與好友出國玩海上拖曳傘，沒想到繩子竟然在空中斷掉，讓她們當場墜海，頭部被繩子撞擊，過程全被自拍鏡頭記錄下來。

一隻阿圓與好友玩拖曳傘，線竟然在空中斷掉，讓2人當場墜海。（圖／翻攝自一隻阿圓Threads）

一隻阿圓近日與好友出國玩海上拖曳傘，沒想到2人正當在空中玩得開心時，突然發生恐怖意外，拖曳傘的繩子竟然在空中斷掉，讓阿圓與好友當場墜海，尖叫驚呼：「掉了、掉了，啊……是這樣子嗎？這是一個環節嗎？效果嗎？」過程全被自拍鏡頭記錄下來。一隻阿圓與好友最後被工作人員緊急救上船。一隻阿圓上岸後，心有餘悸指著自己頭部表示：「剛才頭被撞到，被斷掉的繩子瞬間敲掉頭，剛剛斷掉那瞬間，我真的想說完蛋了，出意外了。」

一隻阿圓並在Threads發文寫道：「希望大家出國旅遊，一定要注意安全，第一次玩拖曳傘就斷掉…，查了新聞發現，其實有很多意外事故。」

一隻阿圓與好友最後被工作人員緊急救上船。（圖／翻攝自一隻阿圓Threads）

一隻阿圓上岸後，心有餘悸指著自己頭部表示：「剛才頭被撞到。」（圖／翻攝自一隻阿圓Threads）

意外事故畫面曝光後，立刻引發許多網友熱議：「好可怕，不只這個，某網紅浮潛被船槳打到肋骨斷，也有人雙腳斷的也是心驚動迫，這類刺激的遊戲就是有一定的危險度，慶幸你平安無事」、「當初看這影片的時候，覺得你倆真的是剪回一命啊！」、「還好你們平安無事，真的很危險」、「我也有試過他的水上摩托車螺旋卷到膠袋停了，然後我的拖曳傘就下來了，事後才知道如果我纏繞到那些線可能會死」。



