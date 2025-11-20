一隻阿圓忍痛雷射除刺青 聞到「烤肉味」坦言心境變化

知名YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食及真誠分享走紅，活潑直率的個性深受粉絲喜愛。她日前透露展開「除刺青計畫」，如今已進行到第二次雷射療程，今（20日）公開影片，記錄下自我打氣，到強忍劇痛的過程，讓粉絲看得既心疼又佩服。

影片一開始，阿圓對著鏡頭微笑，試圖用「遇到痛苦的事情就要微笑」勉勵自己，然而隨著雷射正式施作，她臉上逐漸難掩痛楚，她形容疼痛程度高到「我已經聞到烤肉的味道」，甚至眼眶含淚、表情扭曲，一度忍不住哀叫：「應該好了吧~我已經快要受不了」。

所幸療程結束後，她回復理智向粉絲報平安，透露這次雖然皮膚發紅，但比第一次的痛感稍微減輕，指出大概五到七天後會開始結痂，之後就能擦保養品加強修復保濕。

除了分享療程過程，阿圓也誠實回應粉絲最關心的問題，為什麼捨得把刺青除掉？她坦言，過去的她認為，喜歡的事物就該大聲向全世界宣告：「對一件事物的喜歡，不管事人事物，都一定要明目張膽的告訴全世界，證明這個東西是我的」。

但如今她的心境不同，「但是長大之後就覺得說，其實把它放在心裡，也是一件很浪漫的事情」，她感性表示，愛犬雖不再以刺青形式存在，但永遠會在心裡，「我也喜歡以前有刺青的我，可是我也喜歡現在開始除刺青，刺青慢慢變淡的我，只要是我，我覺得自己都很喜歡。」，阿圓用自己的變化，正能量鼓勵粉絲：「所以也希望，大家都可以喜歡自己的樣子。」

