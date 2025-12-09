一隻阿圓比基尼照「透視全看光」 豐滿事業線大放送 老司機超嗨

（記者張芸瑄／綜合報導）YouTuber「一隻阿圓」以旅遊與美食內容吸引大量粉絲追蹤，目前訂閱數已突破 93 萬。她近日在社群平台分享一系列於馬來西亞雙威樂園拍攝的照片，其中穿著透視風格的泳裝造型備受關注，貼文發布後迅速獲得逾 1.5 萬人按讚。

從公開的照片中可見，阿圓身穿白色比基尼，外搭薄紗材質的透視罩衫，僅隱約覆蓋上半身，整體造型將其身形線條呈現得相當明顯。下水遊玩時，她則直接脫去外罩衫，展現較為輕鬆自然的穿搭風格。

圖／YouTuber「一隻阿圓」以旅遊與美食內容吸引大量粉絲追蹤，目前訂閱數已突破 93 萬。（翻攝 一隻阿圓IG）

在下半身造型部分，阿圓選擇搭配深色短褲，露出筆直腿部曲線。她時而在水域邊嬉戲，時而站在園區景觀前拍照，並在貼文中分享心得表示，雙威樂園玩過多次仍讓她感到十分有趣。

事實上，阿圓因外型亮眼，過去曾遭部分網友質疑胸部是否經過醫美調整。對此，她曾公開回應，強調自己的身形比例為天生，並未接受相關手術。她也分享自己的成長經驗，提到小時候經常飲用母親自製的木瓜牛奶，一天一杯成為習慣；此外，家中長輩會限制油炸食物攝取，讓她從小較少食用炸雞。

