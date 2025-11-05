一隻阿圓玩拖曳傘「斷繩繞脖」墜海！驚悚過程曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber「一隻阿圓」以分享旅遊、美食等影片走紅，日前她出國玩拖曳傘繩子突然斷裂，驚悚畫面全被紀錄下來，她也發文呼籲要注意安全。

從影片中可以看到一隻阿圓與朋友原本開心的玩拖曳傘，途中繩子斷裂她直接從空中掉落到海裡。

她上岸後也透露自己在斷繩瞬間，被設備敲到頭，脖子還有被繩子纏繞到，「但當下不知道哪根筋通了，我立刻把繩子繞出我的脖子……真的有嚇到。」

一隻阿圓在文中寫下，「希望大家出國旅遊一定要注意安全，第一次玩拖曳傘就斷掉…查了新聞發現，其實有很多意外事故。」

