一隻阿圓「濕透辣照」曝光！透視比基尼 吸萬人朝聖

一隻阿圓曬出「濕透比基尼」辣照。（圖／翻攝自IG @nanaciaociao）

人氣 YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食及生活分享深受觀眾喜愛，頻道累積92萬訂閱，魅力不斷攀升。近日她前往馬來西亞知名樂園「雙威樂園」，在社群PO出一系列玩水美照，其中大方展露好身材的透視辣照，更瞬間吸引破萬粉絲朝聖按讚。

照片可見，阿圓在沙灘與戲水池中玩得不亦樂乎，她身穿一件透視薄紗上衣，內搭白色比基尼小可愛，濕水後若隱若現的層次展現性感卻不失俏皮；下身則搭配深藍色短泳褲，整體造型清新火辣兼具，短髮造型在陽光下顯得活潑俐落，泡在水中笑容燦爛留下濕身美照，透膚上衣緊貼肌膚，肩線微微滑落，露出自然優雅的肩部線條，讓粉絲目不轉睛，散發滿滿度假感。

阿圓分享，此次重遊雙威樂園依舊玩得超開心，甚至與同行友人連玩五次大聲公，隨後又在海盜船、大海嘯等設施，與陌生旅客玩成一片，最後還「一起手拉手跳起來」收尾，集體拍下大合照，感慨這趟旅程獲得滿滿緣分。

她在貼文中感性坦言，記錄生活就是未來給自己的禮物，而這照片與影片，就是替未來的自己保留青春的方式，「一起有了這些回憶真的很棒，隨著年紀，我們的記憶會越來越模糊，如果沒有被提醒就會漸漸沉入海底，幸好自己的工作會記錄起這每一個日常瞬間，把它變成一支影片成為一個屬於我們的時光膠囊」。貼文湧入許多粉絲留言誇讚：「阿圓超美的」、「好辣喔」。

