雀巢啟賦奶粉受污染召回 台灣2批號下架

▲台灣雀巢公司針對2批號奶粉預防性下架。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 國際食品大廠雀巢（Nestlé）部分奶粉檢出仙人掌桿菌，總公司於英國、香港等政府機關發布雀巢嬰兒配方食品的回收警訊。而食藥署也說明，台灣雀巢公司自主通報2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品，因為無法排除使用到可能受汙染的原料，啟動預防性自主下架。

食藥署副署長蔡淑貞說明，自1月6日起持續偵測國際的食安警訊，針對英國、香港等發布雀巢總公司回收部分批次雀巢產品。她表示，食藥署立即查詢邊境輸入情形。

蔡淑貞說，因為雀巢在台灣有分公司，有立即要求台灣雀巢針對輸台產品釐清。

蔡淑貞提到，雀巢公司自主通報，去年進口的2批產品，包括「啟賦幼兒成長專用配方」產品批號51690017C1、「啟賦幼童成長專用配方」產品批號51680017C2。因為無法完全排除受到仙人掌桿菌的汙染，基於對消費者保護的要求，啟動預防性下架。

蔡淑貞指出，2產品批號換算總計約8萬3496罐。她提到，會由業者從通路商進行回收，也會請北市衛生局進行後續督導。

蔡淑貞呼籲，若真的吃下肚，可能會出現噁心、嘔吐、脹氣等情形。她建議，若出現這類情況，應盡快就醫。同時消費者也留意不要再繼續吃。

