雀巢啟賦奶粉無法排除污染疑慮 台南預防性下架163罐

台南市衛生局9日會同法制處消保官前往各大婦嬰用品店通路稽查，業者以預防性自主下架163罐。(衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台灣雀巢股份有限公司自主通報2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品(批號51690017C1、51680017C2)，在無法排除使用到可能受仙人掌桿菌物質污染原料，啟動預防性自主下架。台南市政府衛生局9日會同法制處消費者保護官前往各大婦嬰用品店等實體通路查核下架情形，共查核11家通路業者均已無販售該產品，總共預防性自主下架163罐。

衛生局表示，基於消費者健康安全，在無法排除使用到可能受仙人掌桿菌物質污染的原料，因此，業者已啟動預防性自主下架共163罐，分別為批號51690017C1（有效日期2027／06／18）136罐及批號51680017C2（有效日期2027／06／17）27罐，並提供退換貨處理專線0809-000-828。

衛生局長李翠鳳呼籲，民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨；另食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，如發現產品有危害衛生安全之虞，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報當地衛生單位。

