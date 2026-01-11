雀巢啟賦奶粉「兩批號」回收8.3萬罐 一次看懂仙人掌桿菌成因、症狀

【緯來新聞網】因應國際供應鏈污染事件可能波及產品原料，台灣食品藥物管理署宣布，預防性下架2批號共8萬3496罐的「啟賦幼兒（童）成長專用配方」嬰兒奶粉。消費者如持有相關產品，應立即停止食用並聯繫退換貨專線。

仙人掌桿菌成因、症狀。（圖／食藥署、台中藥物食品安全處）

為何下架？原料疑似受仙人掌桿菌污染



根據台灣雀巢股份有限公司1月8日主動通報，該公司產品雖未使用歐洲通報批號，但部分原料可能來自受到仙人掌桿菌（Bacillus cereus）污染的供應商。食藥署說明，雖無法確認是否實際受污染，但為保障消費者健康，依預防原則啟動下架措施。





下架產品資訊



品名：「啟賦幼兒（童）成長專用配方」

批號：51690017C1、51680017C2

包裝重量：每罐800公克

回收總量：共8萬3496罐，總重約6萬6796.8公斤

退換貨專線：0809-000-828（由台灣雀巢提供）





什麼是仙人掌桿菌？攝入後可能出現症狀？



仙人掌桿菌廣泛存在於環境中，若食品儲存條件不當，該菌可能繁殖並產生耐熱性毒素 cereulide。食藥署提醒，該毒素不易因加熱破壞，進入口腔後可能導致以下反應：



嘔吐型中毒：潛伏期短（0.5～6小時），常見於米飯類製品，症狀為噁心、嘔吐

腹瀉型中毒：潛伏期長（6～15小時），多見於肉類、奶製品等，症狀包括腹痛、腹瀉

此外，污染食品多無明顯異味或變質外觀，不易被察覺，增加消費風險。





預防重點：食品保存與業者自主管理



食藥署指出，食品業者應落實《食品安全衛生管理法》第7條，發現疑慮時應主動停止販售並辦理回收；同時也提醒消費者與商家注意以下事項：

熟食應在烹調後2小時內食用，未即食食品應冷藏（5°C以下）或冷凍保存，保持廚房與操作器具清潔，防止交叉污染，避免讓熟食長時間處於20°C以上溫度環境



目前，台灣尚未接獲相關中毒通報，食藥署將持續監控國際供應鏈通報進度，並與地方衛生局合作監督下架作業完成情形。

