雀巢啟賦奶粉 南市下架163罐

衛生局九日前往台南地區十一家通路查核，業者均已預防性自主下架通寶批號產品，共計一六三罐。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

台灣雀巢股份有限公司自主通報兩批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（51690017C1、51680017C2）無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染之原料，即日啟動預防性自主下架。南市府衛生局九日查核台南十一家通路業者，通路業者已預防性自主下架一六三罐。

衛生局會同消保官至南市各大婦嬰用品店等實體通路進行實地查核自主下架情形，查核共十一家通路業者，現場陳列層架已無販售通報批號產品，通路業者已預防性自主下架「啟賦幼兒成長專用配方」一六三罐，包括51690017C1（有效日期2027/06/18）一三六罐及51680017C2（有效日期2027/06/17）廿七罐。

台灣雀巢聲明指出，基於消費者健康安全，在無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染之原料，業者已啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線：0809-000828。南市衛生局長李翠鳳也呼籲市民，如有購買上述兩批號產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。