雀巢啟賦奶粉2批號預防下架 已買民眾立即停止食用

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，多國召回。食藥署今天表示，台灣雖未販售問題批次，因無法排除是否使用到問題原料，預防性下架「啟賦幼兒成長專用配方（產品批號51690017C1）」、「啟賦幼童成長專用配方（產品批號51680017C2）」2批號，總共8萬3496罐。如果民眾買到前述批號產品，「請立即停止食用」。

國際食品大廠雀巢嬰兒奶粉傳出品質疑慮，目前歐洲至少12國採取召回行動。根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，食藥署持續監控國際警訊，已於1月6日針對英國、香港等政府機關所發布的回收警訊，了解邊境輸入情形，確定問題批號沒有輸入台灣。

食藥署副署長蔡淑貞告訴媒體，因為雀巢在台灣有公司，立即要求台灣雀巢股份有限公司就相關輸台產品進行釐清，今天接獲該公司自主通報，經與總公司聯繫後，發現去年進口的2批號產品，無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，基於對消費者健康安全的重視，啟動預防性自主下架。

根據食藥署提供資訊，台灣雀巢預防性自主下架產品分別為「啟賦幼兒成長專用配方（產品批號51690017C1）」、「啟賦幼童成長專用配方（產品批號51680017C2）」，總共8萬3496罐。

蔡淑貞提醒，如果民眾買到前述批號產品，「請立即停止食用」，仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生的毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。