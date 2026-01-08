雀巢啟賦配方奶粉恐遭汙染 已預防性下架 食藥署籲立即停用

國際食品大廠雀巢(Nestlé)嬰兒奶粉因生產線部分區域檢出「仙人掌桿菌」，因此針對多國召回問題產品。食藥署今天(8日)表示，台灣雀巢自主通報2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」因無法排除是否使用到受汙染的原料，因此預防性下架，食藥署建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

國際食品大廠雀巢(Nestlé)嬰兒奶粉傳出食安疑慮，因生產線遭「仙人掌桿菌」污染，在歐洲多國、香港等全球31個市場啟動召回。台灣雀巢7日緊急發布聲明，指相關問題批次產品均未在台販售。

食藥署8日表示，該署持續監控國際警訊，在獲知英國、香港等政府機關6日發布雀巢公司在歐洲自主回收部分批次產品的回收警訊後，食藥署便查明其發布的回收產品未輸入我國，同時立即要求台灣雀巢公司就相關輸台產品進行釐清。

食藥署指出，該署於8日接獲台灣雀巢公司自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品(批號51690017C1、51680017C2)無法排除是否使用到受汙染的原料，因此啟動預防性自主下架，並提供退換貨。食藥署副署長蔡淑貞說：『(原音)食藥署在1月8號接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品，因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，基於對消費者健康安全的高度重視，故啟動預防性的下架，並提供退換貨處理專線0809-000-828。』

食藥署呼籲民眾如有購買到相關產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

食藥署表示，仙人掌桿菌毒素(cereulide)為仙人掌桿菌(Bacillus cereus)可能產生的毒素，耐熱而不易經烹調破壞。若經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署指出，食品業者應依據「食品安全衛生管理法」第七條落實自主管理，若發現產品有危害衛生安全之虞，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。