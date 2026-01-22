雀巢國際嬰兒奶粉驗出仙人掌桿菌，兒科醫授配方奶 3 大安全守則

國際大廠雀巢（Nestlé）部分嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌（蠟樣芽孢桿菌），雖問題批次未流入台灣，但台灣雀巢已預防性自主下架「啟賦幼兒（童）成長專用配方」兩批號產品。台北市聯合醫院婦幼院區小兒科暨感染科主任吳宗儒指出，配方奶粉是否安全，除了產品本身安全性外，沖泡溫度、器具消毒、安全保存亦很重要。

經追查，污染源來自供應商提供的微量原料「花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）」，目前歐洲已有至少 12 個國家針對相關問題批次採取召回行動，台灣則啟動預防性下降。吳宗儒表示，仙人掌桿菌普遍存在於自然環境中，感染通常與食物保存或處理不當有關，症狀包括短暫嘔吐或腹瀉，健康嬰幼兒多可在 24 小時內自行恢復，但 2 個月以下新生兒、早產兒、低出生體重或免疫功能較差的嬰兒可能出現嚴重腸胃道症狀或脫水。

吳宗儒建議，上述嬰兒應優先考慮母乳哺育，不得已須使用粉狀配方奶時，應由健康主要照護者依照正確程序沖泡，並讓寶寶盡快喝完，以降低風險。如嬰兒出現發燒、反覆嘔吐、嚴重腹瀉或糞便帶血、活動力下降、嗜睡難以叫醒、抽搐、囟門凸起、尿量明顯減少或持續哭鬧難以安撫等警訊，應儘速就醫，並主動告知近期餵食狀況，協助醫師及早評估與處置。

配方奶 3 安全原則

沖泡溫度要正確：

沖泡奶粉時，應使用不低於 70°C 的熱水，否則溫度太低無法殺菌，過高可能破壞營養成分。泡完後應立即降溫至適合飲用的 37 至 40°C，並於 2 小時內餵食完畢。未喝完的奶水不可再加熱食用。 器具消毒不可省：

調奶前須先洗手，並維持環境乾燥清潔。每次使用完所有接觸奶水的器具，如奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋、量匙，應徹底清洗並進行高溫消毒、乾燥。 奶粉保存須留意：

奶粉罐開封後應密封保存於陰涼乾燥處，避免潮溼與污染，並於 1 個月內儘早使用完畢。

文／周佩怡、圖／巫俊郡