雀巢奶粉含仙人掌桿菌 專家：嬰幼兒食用恐引敗血症

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，台灣業者預防下架8.3萬罐。毒物專家今天提醒，嬰幼兒因抵抗力較弱，若不小心吃下肚，症狀比成人更嚴重，除了急性腸胃炎，甚至可能引發敗血症。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天接受媒體電訪說明，仙人掌桿菌在環境中分布廣泛，在食品加工過程中，若加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，或在加熱後食品放置在室溫下的時間過長，孢子可能會萌發，促使仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素，導致食品中毒。

仙人掌桿菌引起中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。顏宗海解釋，嘔吐型的潛伏期較短，約30分鐘到6小時就會發作，症狀有噁心及嘔吐等；腹瀉型的潛伏期較長，約6到15小時，症狀有腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

顏宗海提醒，嬰幼兒的抵抗力較弱，若不小心將受污染的食品吃下肚，症狀會比大人嚴重很多，除了急性腸胃炎，最嚴重還可能引發敗血症，且仙人掌桿菌毒素耐熱、不易經烹調破壞，這也是為什麼業者要回收。

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，目前歐洲至少12國採取召回行動。衛生福利部食品藥物管理署今天表示，台灣雖未販售問題批次，但因無法排除是否使用到問題原料，廠商主動預防性自主下架產品2批號，總共8萬3496罐。（編輯：張雅淨）1150108