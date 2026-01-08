雀巢奶粉疑遭仙人掌桿菌污染 2批號、逾8萬罐預防性下架

今日食藥署接獲雀巢自主通報，去年進口的2批「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），經與總公司聯繫後，沒辦法排除使用到受污染原料。基於對消費者的保護，進行預防性下架。（食藥署提供／林周義台北傳真）

近期國際間出現雀巢奶粉被仙人掌桿菌毒素污染的食安問題，台灣公司今通報食藥署，去年進口的2批「啟賦幼兒（童）成長專用配方」，無法排除受污染疑慮，因此進行預防性下架。問題產品批號為51690017C1、51680017C2，合計進口8萬3496罐，有效期限至明年6月中旬。食藥署提醒民眾，若買到同批號產品，應立即停用。

仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生的毒素，耐熱而不易經烹調破壞。若攝入人體，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署副署長蔡淑貞表示，食藥署持續監測國際食安警訊，在英國、香港發布雀巢回收警訊後，1月6日就立即去了解邊境輸入情形，發現相關產品沒有輸入台灣。然而，由於台灣有雀巢公司，食藥署也要求該公司進行釐清。

今日食藥署接獲雀巢自主通報，去年進口的2批「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），經與總公司聯繫後，沒辦法排除使用到受污染原料。基於對消費者的保護，進行預防性下架。

蔡淑貞指出，兩批奶粉規格均為800g，製造日期是去年6月17日、18日，淨重1萬4601.6公斤、5萬2195.2公斤，換算下來共8萬3496罐。消費者若購買到相關產品，應立即停用，也可撥打雀巢專線0809-000-828進行退貨。

