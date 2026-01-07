雀巢奶粉疑遭毒素污染！多國急召回 台灣雀巢、食藥署回應了

記者蔣季容／台北報導

奶粉 圖／取自免費圖庫Unsplash

國際食品大廠「雀巢」（Nestlé）嬰兒奶粉爆發食安問題，生產線部分區域檢出仙人掌桿菌，緊急召回至少12國產品。對此，台灣雀巢今（7）日表示，相關問題批次產品在台灣均未販售；我國食藥署也回應，台灣並未列入此次問題批次的受影響範圍。

雀巢各國官網聲明指出，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染，目前歐洲至少12國採取召回措施。

對此，台灣雀巢表示，「有關外電媒體報導所公布的批次產品在台均無販售，在台販售之所有產品均安全無虞，請消費者安心食用。」並強調公司採取最嚴格的食品安全標準，致力提供給消費者最高品質的產品。

我國食藥署也說，香港食物環境衛生署食物安全中心發布業者回收雀巢品牌之多款嬰幼兒配方奶粉，原因係產品疑似受仙人掌桿菌污染（可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質），經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄。

食藥署提醒，民眾如赴香港旅遊，應避免購買及食用問題食品。仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

