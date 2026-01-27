雀巢奶粉疑遭污染！北市急下架「公布最新流向」

記者蔣季容／台北報導

雀巢日前預防性下架2批號。（圖／食藥署提供）

國際食品大廠「雀巢」（Nestlé）嬰兒奶粉爆發食安問題，生產線部分區域檢出仙人掌桿菌，歐洲多國採取召回措施。台北市衛生局今（27）日公布稽查結果，雀巢公司通報之批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業。

北市衛生局指出，近期歐洲國家因嬰兒配方奶粉食品原料可能受仙人掌桿菌污染，發布雀巢嬰兒配方食品自願回收部分批次的警訊，經衛福部食藥署查明其發布之回收產品，未有輸入我國。

廣告 廣告

北市衛生局說明，1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理。

北市衛生局提及，獲報後即要求雀巢公司務必儘速完成下架並妥適回應消費者疑慮，衛生局也立刻啟動專案稽查，已清查轄內15處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店，全面掌握市售流通情形，雀巢公司通報之批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業。為確保嬰幼兒食品安全，也特別抽驗台灣雀巢股份有限公司其他批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品進行檢驗仙人掌桿菌，皆符合規定。

北市衛生局提醒，家長沖泡奶粉，沖泡溫度不低於70°C熱水沖泡，溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥，奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處，並儘速使用完畢。如民眾家中仍持有本案受影響批號產品，請立即停止食用，並可洽詢雀巢消費者服務中心專線：0809-000-828辦理退換貨相關事宜。

更多三立新聞網報導

石二鍋出包！貢丸標示豬肉卻含雞 大翔鐵板燒牛肉變「牛豬混」

美國正式退出！WHO遭轟「假裝台灣不存在」 衛福部發聲：全世界的損失

59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力

致死率58％！「立百病毒」將列法定傳染病 出國別吃1食物

