雀巢奶粉驗出仙人掌桿菌 恐釀敗血症！專家教3招防中毒

【生活中心／台北報導】 國際知名食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus），歐洲已有至少12個國家採取緊急召回行動，範圍涵蓋中國、澳洲、巴西等國。台灣雀巢為確保消費者安全，已預防性自主下架2批號產品共計8萬3,496罐。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師接受媒體採訪時提醒，嬰幼兒抵抗力較弱，一旦感染此菌，最嚴重恐引發敗血症，家長切莫掉以輕心。

根據食藥署資訊，台灣雀巢預防性自主下架的產品包括：啟賦幼兒成長專用配方（產品批號：51690017C1）、啟賦幼童成長專用配方（產品批號：51680017C2），共計8萬3,496罐。

仙人掌桿菌（Bacillus cereus），又稱「蠟樣芽孢桿菌」，是一種廣泛存在於自然界中的細菌。它普遍分布於土壤、穀物、蔬菜及灰塵中，並可透過昆蟲媒介傳播。之所以命名為「仙人掌」，是因為該菌周身布滿短鞭毛，在顯微鏡下觀察形似仙人掌而得名。

廣告 廣告

根據中央社報導，這類細菌最棘手的地方在於其「隱蔽性」。顏宗海醫師指出，食品被仙人掌桿菌污染後，大多數外觀正常、無腐敗味，僅有米飯類有時會稍微發黏。更令人擔憂的是，仙人掌桿菌會產生具備高度耐熱性的孢子，一般的烹調溫度難以將其徹底破壞，這也是為何乳製品加工鏈中若環境控制不佳，極易發生污染。

「嘔吐型」潛伏期短（約0.5至6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯在室溫下放置時間過長為常見污染途徑，症狀為噁心及嘔吐等。

「腹瀉型」則潛伏期較長（約6至15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

顏宗海醫師強調，一般成年人中毒後進行適當的支持性治療（補充水分與電解質），通常1至2天即可痊癒。然而，嬰幼兒的免疫系統發育尚未健全，若攝入大量細菌毒素，除了引發嚴重的急性腸胃炎，病菌更可能進入血液，誘發嚴重的敗血症，威脅生命安全。

食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上務必冷凍保存。

1.仙人掌桿菌在20°C以上的環境極易大量繁殖。食物烹調後應盡速食用，若無法立即吃完，應保持在60°C以上的保溫狀態。

2.剩餘食物若需儲存，2天內應維持在5°C以下冷藏；超過2天則務必冷凍。

3.建議家長應立即檢查家中奶粉罐底部的批號，若屬於受影響批次應立即停止餵食，並聯繫廠商進行退換貨。提醒家長在沖泡奶粉時，建議使用70°C以上的熱水（以殺滅其他潛在致病菌如阪崎腸桿菌），待冷卻後再餵食。

台灣雀巢預防性下架2批號奶粉。食藥署提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

尼克老婆疑露點 親掀衣曝真相！他氣：這是能免費看嗎？

吳映潔單親媽曬萌娃照 吐露初為人母心聲

祖雄不爽小姨子白吃白住！佳娜姊妹互毆 她一怒回烏克蘭了

