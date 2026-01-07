雀巢嬰兒奶粉驗出「仙人掌桿菌」 台灣分公司回應了

即時中心／徐子為報導



全球食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉驚爆檢出「仙人掌桿菌」，歐洲至少12國召回相關產品。對此，台灣雀巢今（7）天發出聲明，稱外電媒體公布的相關批次產品「在台灣均未販售」，在台販售的產品均安全無虞，並已落實必要管控措施。





台灣雀巢聲明指出，有關外電報導所公布的批次產品在台均無販售，在台販售的所有產品均安全無虞，也已落實各項必要管控措施，以保障廣大客戶及消費者能持續信賴雀巢產品的安全性，如有任何問題，都可與消費者服務中心聯繫。



他國雀巢網站說明，在例行監測時，於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），經追查，應是來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭污染。



受影響國家包含芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、英國、德國、法國、奧地利、瑞士、愛爾蘭、義大利、波蘭等歐洲12國。

台灣雀巢發出聲明，相關染菌產品在台灣均未販售。（圖／台灣雀巢官網）













