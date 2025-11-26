雀巢嬰兒食品「嗜甜黑歷史」再+1！在非洲販售含糖嬰幼兒麥片、卻在歐洲販售無糖產品，被控「以糖分刻畫富國與窮國的健康鴻溝」

最新調查顯示，跨國食品大廠雀巢（Nestlé）在非洲各國販售的嬰兒即溶麥片當中，仍然含有添加糖，而歐洲市場販售的同類產品則不含添加糖，倡議人士批評雀巢「雙重標準」，以非洲嬰兒的健康換取收益。目前非洲兒童的肥胖率持續攀升，引發外界呼籲雀巢從所有嬰兒食品中移除額外添加的糖。

《衛報》（The Guardian）報導，瑞士公民團體「公眾之眼」（Public Eye）的研究團隊與非洲二十多個國家的倡議者合作，購買了市面上94項雀巢嬰兒食品品牌「Cerelac」商品做為樣本，委託專精農業食品的實驗室「Inovalys」進行分析。Cerelac是嬰兒銜接固體食物的即溶麥片，專為六個月以上的嬰幼兒設計，含有維生素及礦物質等營養，不過公眾之眼的研究發現90%以上的Cerelac產品都額外添加了糖，平均一份添加6公克（約1.5茶匙）。

廣告 廣告

Cerelac在非洲廣受喜愛，該品牌宣稱「專為非洲兒童的營養需求而設計」。研究團隊表示，除了兩件近期在南非發售的商品，市面上絕大多數無添加糖的嬰兒食品都是國外進口，原本就預定銷往歐洲；非洲各國販售的產品當中，糖的添加量有所差別，在埃及、馬達加斯加、南非、馬拉威和奈及利亞等國，每份量產品中添加約5公克的糖，肯亞販售的產品每份量則添加7.5公克的糖，幾乎等同兩塊方糖。根據世衛組織（WHO）給三歲以下幼童的食品營養指南，為了避免養成幼童對於含糖食品的偏好，嬰幼童食品應「不含添加糖或甜味劑」。

雀巢稱公眾之眼的調查「具誤導性」，發言人表示，添加適量的糖來吸引幼童攝取麥片，對於維持營養均衡相當重要；雀巢旗下產品的配方，完全符合研究報告列舉之國家的標準。半島電視台（Al Jazeera）報導，雀巢稱該企業在所有國家推行一致的營養準則，並「致力於全世界兒童的福祉，平等對待所有兒童。」

非洲商品含糖、歐洲商品無糖，公民團體控雀巢雙重標準

公眾之眼2024年4月曾發表另一篇研究報告，指出雀巢在亞洲、非洲、拉丁美洲販售的嬰兒配方奶及穀麥食品均含有添加糖或蜂蜜，而在富裕國家販售的相同產品則不含添加糖。2024年的調查報告發表之後，雀巢表示計畫在全球販售不含添加糖的Cerelac產品，倡議者仍批評此舉「遠遠不夠且慢半拍」，並呼籲雀巢停止在嬰幼兒食品添加糖分。

12個非洲公民團體及消費者組織為此致信給雀巢執行長納瓦帝爾（Philipp Navratil），信中寫道，雀巢在不同市場販售不同商品的行為是雙重標準，主張無論國籍或膚色，全世界的孩子都應享有平等的營養和健康，「如果添加糖不適合瑞士或歐洲的孩子，那也不適合非洲或其他地區的孩子。你們明明知道有不同的處理方式，卻故意讓非洲的孩子吃比較不健康的食品。」他們補充：「雀巢在嬰幼兒麥片添加糖，是為了利潤而罔顧非洲嬰兒的健康」，控訴雀巢助長「一場本可避免的公共健康災難」。

根據WHO給三歲以下幼童的食品營養指南，為了避免養成幼童對於含糖食品的偏好，嬰幼童食品應不含添加糖或甜味劑。（示意圖／pixabay）

根據世衛組織統計，1990年以降，非洲五歲以下兒童的體重過重比例幾乎增加一倍，兒童肥胖問題不容忽視。在非洲大多數國家，營養不良與肥胖問題並存，聯合國公共衛生機構稱非洲面臨「雙重負擔」。

針對公民團體的批評，雀巢營養研究所（Nestlé Nutrition）企業事務主管迪比（Peggy Diby）回應：「這些毫無根據的指控以及暗示性的行動違背了我們所有的價值觀，我們不同意公眾之眼的報告，它誤導群眾，我們在嬰幼兒營養方面沒有雙重標準。」過去一年中，雀巢已經在印度發售14款不含添加糖的Cerelac產品，迪比也表示雀巢正在加速在非洲市場推出不含糖產品。

迪比指出公眾之眼拒絕透露檢測資料細節，並對報告中的糖含量提出質疑，主張研究團隊將牛奶、穀麥及水果等原料中含有的糖也含括在內。她表示，雀巢產品的添加糖含量「遠低於」世衛組織與聯合國農糧組織（FAO）公布的《食品法典》（Codex Alimentarius），也就是國際食安品質標準。迪比說：「非洲最大的挑戰不是肥胖，而是營養不良。」她強調缺乏鐵質尤其令人擔憂，「我們提供適合不同年齡層的方案，幫助解決營養不良的問題」。

雀巢營養研究所醫學、科學及監管事務主管柯隆博．莫塔茲（Sara Colombo Mottaz）表示，經過營養強化處理的穀麥產品可以提供必要的微量營養素，雀巢也遵循內部指南將添加糖控制在一定的份量以下。雀巢表示，該企業產品標示遵循嚴格標準，包裝標明的糖含量，都是經過嚴謹的評估與可靠的實驗室分析來決定。柯隆博．莫塔茲指出，胎兒或母乳哺餵的嬰兒習慣了甜味，所以在嬰兒適應固體食物的過程中，提供含有甜味的食物鼓勵進食非常重要，「我們希望提供家長符合我們準則的產品。要記得，六個月大的孩子可能會拒絕進食，一旦他們拒食，就沒辦法健康長大。」



更多風傳媒報導

