雀巢毒奶粉回收擴至60國 法瑞當局指污染原料來自陸供應商
全球嬰兒奶粉市場近期爆發重大食品安全事件，雀巢（Nestlé）、拉克塔利斯（Lactalis）及達能（Danone）三大國際乳品集團，因產品疑遭仙人掌桿菌毒素污染，陸續在全球多國展開大規模召回行動。調查顯示，污染源頭指向大陸生物科技企業嘉必優（Cabio Biotech）生產的花生四烯酸（ARA）油。
據瑞士《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger）報導，瑞士聯邦食品安全局（BLV）指出，受污染的ARA油來自大陸供應商，該公司為全球三大花生四烯酸油品生產商之一。瑞士營養食品公司霍赫多夫（Hochdorf）也宣布召回Bimbosan山羊奶粉，強調同批次ARA油疑遭污染。
但瑞士公共衛生局（BAG）表示，目前尚無證據證明疾病與產品間直接因果關係，且仙人掌桿菌毒素（cereulide）中毒並非強制通報項目，調查正與歐盟及世界衛生組織（WHO）預警系統密切聯繫。
此次事件不僅牽動瑞士市場，法國檢方也針對波爾多（Bordeaux）及昂熱（Angers）兩起嬰兒死亡案展開刑事調查。根據《世界報》（Le Monde）報導，一名於2025年12月25日出生的嬰兒在今年1月8日去世，另一名僅27天大的女嬰於去年12月23日夭折，兩人皆食用過受影響批次的Guigoz品牌奶粉。法國衛生與農業部表示，雖未證實死亡個案與奶粉有直接關聯，但已引發社會廣泛關注。
據悉，這場雀巢公司史上規模最大的召回行動之一，最初是在旗下荷蘭工廠發現污染，雀巢已在全球60多個國家下架配方奶粉，涉及多個品牌，包括SMA、Beba、Guigoz與Alfamino。雀巢在召回後的聲明中表示：「食品安全與所有嬰兒的福祉始終是我們的首要優先事項。」
除了雀巢外，蘭特黎斯（Lactalis）也已針對旗下Picot品牌，在18個國家進行召回；達能（Danone）則在新加坡食品局的要求下，預防性召回了一批在泰國生產、尚未進入市場的受影響產品。
花生四烯酸油為嬰兒奶粉的重要成分，調查發現嘉必優供應的ARA油疑含蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus），此菌會產生仙人掌桿菌毒素，可能導致嬰兒出現嚴重嘔吐、腹瀉及腹痛。法國農業部證實，雀巢和其它企業「目前正進行的召回和產品下架行動，確實與同一家中國供應商提供的原材料有關」。
儘管雀巢並未點出具體供應商名字，但有媒體指出，目前ARA的主要生產商包括帝斯曼（DSM）、嘉必優、潤科生物等。其中，帝斯曼、潤科生物均分別於事發後發聲明指，與事件無關。外界目前將目標鎖定在武漢的生技公司嘉必優身上。據悉，嘉必優除供應國際集團，也為陸企伊利、聖元、蒙牛等乳品龍頭供貨。該公司回應遲緩，引發市場高度疑慮。
