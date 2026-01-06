雀巢草莓季來襲！日本爆紅兩款KitKat草莓系威化新品首度登台

「草莓咖啡拿鐵」好評回歸 打造專屬你的「莓」好時光

【記者 陳姿穎／台北 報導】每年冬季最受期待的莫過於「草莓季」粉紅熱潮！從超商、咖啡館到烘焙甜點，各式草莓商品接力登場，為冬日增添一抹甜蜜夢幻氣息。今年雀巢「草莓旋風」強勢來襲，首度引進雙款日本超人氣KitKat草莓新品：「KitKat堅果雙層莓果可可威化」以莓果酸甜揉合堅果香氣，打造層次分明的成熟風味；「KitKat草莓濃郁可可威化」則以濃郁可可包覆酸甜草莓巧克力，帶來甜而不膩的濃郁享受！曾在台熱銷的「KitKat 奇巧威化－草莓」也同步回歸。這股草莓風潮也延伸至飲品，市面唯一添加真實草莓果汁粉的「雀巢草莓咖啡拿鐵」熱銷回歸，將草莓果實的鮮甜與咖啡的醇厚完美交融。從精緻巧克力到暖心咖啡，雀巢全面包辦草莓控的冬日幸福儀式感！

不用搭飛機就能吃到！日本高人氣KitKat草莓威化系列直飛登台！

雀巢KitKat今年一次獻上三款超人氣草莓威化系列，打造最受注目的草莓明星陣容！首度在台開賣的「KitKat草莓濃郁可可威化」以奢華濃郁的草莓包裹層層酥脆的威化餅，搭配濃厚可可夾心，濃郁果香與滑順巧克力完美交織，華麗組合讓每一口都是甜蜜與濃郁的滋味；也是第一次登台的「KitKat堅果雙層莓果可可威化」則結合堅果醬與覆盆莓風味，微苦可可基底襯托堅果與果香層次，展現出更成熟的大人系風味。而冬季熱銷經典口味「KitKat奇巧威化-草莓」也同步回歸，將酸甜果香結合輕脆的威化餅中，層次豐富卻不膩口的清新滋味。三款KitKat人氣草莓口味同步上市，從濃厚奢華到清爽風味，不用飛出國，在台灣就能輕鬆品嚐日本冬季最夯的「莓」好風味，為寒冷季節增添療癒的甜蜜選擇！

去年掀起搶購風潮！全台唯一添加真實草莓果汁粉「雀巢草莓咖啡拿鐵」好評回歸

曾創下搶購熱潮的「雀巢草莓咖啡拿鐵」再度強勢回歸！獨家採用「真實草莓果汁粉」，讓草莓果實的自然酸甜與濃郁奶香、深邃咖啡交織出黃金比例，實現甜而不膩的平衡美學。無論是在忙碌的上班時刻，或是課業繁忙之餘，沖泡一杯「雀巢草莓咖啡拿鐵」為自己帶來甜蜜應援，為日常增添一份溫暖的粉紅療癒感，成為冬季午後的絕佳選擇。

雀巢草莓季新品全面開賣！「雀巢草莓咖啡拿鐵」買一送一、單杯不到16元超划算

準備好迎接雀巢精心打造的草莓季粉色浪漫了嗎？即日起「KitKat草莓濃郁可可威化」、「KitKat奇巧威化-草莓」於全聯、大全聯、家樂福等通路搶先開賣，一袋只要145元；「KitKat堅果雙層莓果可可威化」一箱4袋裝399元，於好市多獨家限量販售。而「雀巢草莓咖啡拿鐵」更推出超級划算的買一送一優惠，單盒只要93元、換算下來單杯竟然只要不到16元，趕緊手刀搶起來！

在每一口濃郁香甜的巧克力背後，雀巢以全球食品領導者的身分，為可可產業的永續未來扎根。面對氣候變遷與病蟲害帶來的減產挑戰，雀巢近期與國際研究團隊攜手，成功完成涵蓋全球逾95%可可品種基因多樣性的 「可可核心品種地圖」，這項被譽為可可界「挪亞方舟」的重大突破，除了能精準、完整彙整全球可可基因多樣性，更能透過科學育種，培育出更耐熱、抗病的可可樹。雀巢可可計畫(Nestlé Cocoa Plan)從源頭推廣再生永續農法以提升產量，更致力於改善農民生計，確保每一份高品質巧克力都來自負責、安心的供應鏈。為了將永續理念落實於日常消費，雀巢更邀請消費者一起響應「永續巢食代的共好平台」，綁定發票載具後，每筆購買雀巢產品的日常消費都能自動累積為「微笑點」，無需額外捐款即可做公益，讓每一次消費都能化作溫暖善意。（照片業者提供）