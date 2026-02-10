雀巢金牌咖啡讓年節時光「啡」比尋常！

▲「雀巢金牌咖啡」讓年節時光「啡」比尋常！不論是守歲提神或團聚分享，用每一杯高品質咖啡點亮新歲。

香氣元氣滿滿、重焙拿鐵甜而不膩、厚濾掛咖啡讓團聚更溫暖放鬆

【記者 陳姿穎／台北 報導】迎接年度最長假期，你是否想好該怎麼度過了呢？不論是想馬不停蹄地走春拜年，或是只想居家充電放鬆，就讓「雀巢金牌咖啡」成為專屬伯樂，以濃郁誘人的咖啡香開啟馬年大好運勢！雀巢特別推出三款咖啡解方：香氣一沖瞬間綻放的「金牌微研磨即溶咖啡」、輕盈解膩的「金牌重焙拿鐵」，以及層次細膩適合細品的「金牌厚濾掛咖啡」。目前全系列已於各大通路熱賣中，雀巢邀請大家在闔家團圓之際，用每一杯高品質咖啡點亮新歲，並在忙碌喧囂的年節中找回幸福與平衡，完美享受新春時光！

廣告 廣告

守歲不離席！「居家咖啡館」香氣一沖即綻放

從牌桌上的清脆節奏到親友間的徹夜長談。守歲時刻來上一杯「雀巢金牌微研磨咖啡」，沖泡瞬間，即刻把客廳化身為溫暖的咖啡廳，讓咖啡香氣輕輕趕走疲勞，「馬力全開」迎接團聚時光！「雀巢金牌微研磨即溶咖啡」採用獨家香氣回填技術完美封存咖啡精華，沖泡瞬間綻放現煮般的濃郁香氣。讓你不用前往咖啡館人擠人，就能隨時隨地即刻享受高品質風味的咖啡，將最珍貴的年節時光留給身邊重要的人。

▲守歲時刻來上一杯「雀巢金牌微研磨咖啡」，香氣瞬間綻放，讓客廳即刻化身居家咖啡館，緩解疲勞，讓你「馬力全開」迎接團聚時光！

化解甜膩負擔 過年零嘴搭配濃醇拿鐵 少了負擔風味滿分

「呷甜甜，過好年！」春節少不了年糕、堅果、鳳梨酥等各式糖果點心，卻也容易因攝取過多甜食造成味覺疲勞。此時最適合泡一杯「雀巢金牌重焙拿鐵」，透過絲滑奶香與濃醇咖啡的完美比例，「馬」上平衡甜膩味蕾！「雀巢金牌重焙拿鐵」嚴選50% 以上阿拉比卡豆，帶來雙倍濃醇的馥郁口感，並堅持零香料、零色素、零甜味劑且低脂的安心成分，讓你「輕快如馬」無負擔地享受各類年節美食，無論搭配哪種點心都能愜意品嘗！

質感厚濾掛開啟新年祈願：滴滴注入，馬到成功

春節團聚的午茶時光，不只是聊天聚會，更是分享喜悅的儀式。撕開一包「雀巢金牌厚濾掛咖啡」，注入熱水、看咖啡液緩緩滴落，猶如馬蹄踏春般優雅從容，滿足有品味的你對於咖啡風味與精品口感的追求。全家人在氤氳的咖啡香氣中許下「馬到成功」的新年期許，讓夢想與醇香並肩奔騰。「雀巢金牌厚濾掛咖啡」採用獨家烘焙曲線，以精準溫度釋放咖啡豆原始香味，濃郁且不焦苦；厚實濾掛設計讓飽滿香氣一沖即出，口感細緻、尾韻回甘且層次分明。還有「馥郁濃萃」與「甘醇焙香」兩種選擇，分別滿足中深烘焙與深焙咖啡的喜愛者。

▲春節午茶時光，就讓絲滑濃醇的「雀巢金牌重焙拿鐵」與口感細緻的「雀巢金牌厚濾掛咖啡」，陪伴全家人在氤氳醇香中許下「馬到成功」的新年期許。

迎接馬年「啡」凡開運！雀巢金牌咖啡各大通路熱賣中。不論是為了守歲提神、化解甜膩，或營造優雅儀式感，雀巢金牌咖啡都能精準滿足各種生活情境。現在就立即購入，與迷人醇香一同躍馬揚鞭開啟嶄新篇章！

你知道嗎？喝咖啡也能讓地球更好！根據統計，每5杯咖啡中有一杯為雀巢旗下的咖啡，而雀巢作為全球咖啡領導品牌，也利用企業規模發揮咖啡的力量。每一杯咖啡的背後，都是雀巢對永續的承諾，集團自2010推出雀巢咖啡永續計畫(Nescafé Plan 2030)以來，承諾到2025年100%採用負責任採收咖啡豆，並且有20%的咖啡豆來自於再生農業。產品所使用的咖啡豆皆來自負責任採收，支持咖啡農以再生農業改善土壤健康，讓日常咖啡，成為支持土地的溫柔行動。（照片業者提供）