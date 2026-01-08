雀巢「啟賦」奶粉疑遭仙人掌桿菌汙染 食藥署：建議立即停止食用「2批號產品已下架」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部食藥署今（8）日表示，已接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒童成長專用配方」食品，因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線。食藥署說明，下架批號為51690017C1、51680017C2。

台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒童成長專用配方」食品預防性下架。（圖／食藥署）

食藥署強調，民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。仙人掌桿菌毒素為仙人掌桿菌可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。



