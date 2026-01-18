《雁回時》辛雲來曾是車廠工人！出道前工作照片曝光 專業技術背景被翻出

1月13日，男星辛雲來在微博貼出一張早年的工廠工作證，幽默回應網友近期討論他在新劇《秋雪漫過的冬天》中飾演「打工人」的話題，也間接證實自己確實有過工廠打工的經歷，引發不少關注。

他在微博公開的是一張裝配車間的工作證照片，配文寫下：「青蔥歲月被發現！記得來劇裡看曾經的裝配車間主力選手。」從證件內容可見，他當時的職務為裝配車間工人，證件照雖然顯得青澀，但掩不住當時就已經相當清秀的五官。其實辛雲來過去就曾在直播中提過，自己對流水線工作並不陌生，再加上就讀無錫技師學院、主修數控的背景，也讓這段經歷更有說服力。

辛雲來在新劇《秋雪漫過的冬天》中飾演導演「姜家魯」，因為失業而轉往工廠打工，無論是癱坐在座位上的煩躁神情、被主管責備後立刻收斂的反應，或是皺眉、瞪眼、摳腳等細節動作，都被觀眾大讚很貼近現實，不少觀眾直說「一看就懂」、「很有上班族的感覺」。他與趙又廷的職場對手戲中，情緒轉折細膩，也讓不少觀眾產生共鳴。

隨著討論延燒，部分網友認為真實經歷確實替角色增添層次，但也有人認為他在戲中之所以亮眼，也不只是「本色演出」，背後還下了很多琢磨的工夫。而他這種「出身草根」的形象，打破明星距離感，也讓不少觀眾大呼很有親切感，討論持續在網路上發酵。

