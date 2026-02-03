【雁默專欄】出不了島的兒皇帝 口嗨「走向世界」 3

雁默／自由撰稿人

這屆兒皇帝怕死了國共論壇，在國民黨智庫赴京後，他借用上一屆兒皇帝的騙術洗腦人民：台灣是要走向世界，還是再度「鎖進中國」？

也是到了這一屆，所謂「走向世界」才徹底成了「賣台」的洗白詞彙，談判代表鄭麗君那猶如清末李鴻章的身影，已烙印在歷史恥辱柱上，這「走向世界」的遮羞布，還能遮醜多久？

在國共智庫交流前夕，又有民調為兒皇帝擦脂抹粉，稱其支持度呈現「黃金交叉」，相對地，國民黨主席鄭麗文的不信任度比國民黨還低。這民「調」機構想表達什麼呢？無非是想攻擊藍營搞兩岸交流不得人心吧。

廣告 廣告

公平地說，國民黨在鄭麗文就任後，從整體表現看來，確實平庸，攻擊力度未見強化，說好的「獅群」也沒出現，除了鄭主席單槍匹馬在國際媒體上有較為突出的言論亮點，藍營整體呈現鬆散狀態，極度缺乏主導議題的作為。

「賣台」二字竟然不是國民黨對賣台黨發動攻擊的主軸，以致讓人有空間操作兒皇帝「黃金交叉」，只能怪自己無膽無略。

然而，話說回來，稱「鄭麗文的不信任度比國民黨還高」這種針對性的背刺，難道不是一些老藍男與老綠男扯後腿的伎倆嗎？說穿了，就是為選舉反對國民黨「親中」的常規操作而已。這種怯戰的黨人，戰友，倒是將黨中央監管得非常嚴實。

我已提過數次，鄭麗文最好少跟那些要選舉的羊群混，要走入人群，才有可能培養出獅群。這次兩岸智庫交流，我希望國民黨能帶回一些能讓人民側目的民生利多，然後集中攻擊綠營執政毫無治理政績的事實。

被格局狹隘的羊群牽著鼻子走，鄭麗文終將只是個合群的庸主，國共交流也徒具形式。別忘了，外媒現在重視妳，就是因為妳與那些庸懦的羊群有所不同。

話說回「走向世界」。這屆兒皇帝集團，可謂徹底滑向了超現實主義，官方機構發布的圖文與說詞與實際情況完全脫節。「幸運」的是，幫忙維繫這一切遮羞之詞的，是在野黨散漫無章的監督。

這次國共交流的是零碳社會、氣候變遷、節能減碳、防災等等民生攸關的議題，簡單說，就是取大陸之長，補台灣之短，務實的民生路線接軌，對準的就是綠營假大空的「走向世界」。

所謂「走向世界」，即「台積電毛利率暴減近8倍」，神山東移，台灣產業空洞化。即「花錢軍購拿不到貨」，空頭支票換不到一句實實在在的保台承諾，甚至買不到兒皇帝「出島」的門票。

一個出不了島兒皇帝，口嗨「走向世界」，然後別有用心的機構將民意調整成「黃金交叉」，在這種荒謬的虛假環境裡，遲早物極必反，我不信務實的民生議題換不到選民認同。

關鍵只在於，你黨有沒有能力在政治化的訊息亂流裡，讓這些攸關人民利益的議題脫穎而出。不能不說，蔣萬安想搞「無煙城市」，簡直可笑，純屬太閒，比這個重要的民生政策多到數不清，你嚴打煙民只顯示了自身的媚俗與矯情，與兒皇帝的假大空殊無二致。

兒皇帝還有臉標榜「台美21世紀貿易倡議」，川普鳥你嗎？兒皇帝還有臉畫大餅，稱台灣已與哪些國家簽訂了哪些協定，說好的加入CPTPP呢？講一堆空話，我就問人民是否普遍感到物價上漲，薪水不漲？

執政黨超現實，在野黨就要「超級現實」，將議題拉回活生生的人民體感，這才是國共論壇最重要的意義。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：蕭旭岑臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【雁默專欄】鄭麗文當然見得到習近平

【雁默專欄】陳亭妃選情堪慮？打「親中媒體」有救？

【文章轉載請註明出處】