【雁默專欄】日本開始反擊，別過度看衰高市

CNEWS195251213a01

雁默／自由撰稿人

一個多月來，中日爭端不止，烈度不降反升，台灣有些(正常的)名嘴可能由於面向大陸觀眾之故，一路唱衰高市，不斷強調川普不支持東京，國際社會也對此事件冷淡以對，甚或預言高市也遭到國內圍剿，隨時可能下台。是這樣嗎？

這些斷言雖有部分合理之處，但恐怕低估了日本，也錯估了美國，毛病出在對問題本質的忽視。

中日問題的本質是什麼？一言以敝之，就是美國退出亞太，日本必然右傾，擴軍，直到東京不再需要美日安保。換言之，從華盛頓的角度看，日本必須填補美國的戰略真空，而川普的問題只有一個，退出第一島鏈，還能控制日本嗎？我想，這題川普並沒有答案，他只是想在撤退過程中，盡可能撈錢，其他的，也只能見招拆招。

廣告 廣告

在這種態勢下，東京手中的主要籌碼，不是別的，就是錢。因此之故，川普在拿到真金白銀前，毫無可能「棄日」。然而，如果北京開的價碼夠高，川普轉而「賣日」也不是不可能，只是，我看不出北京有開價的意願。

在台灣名嘴跳針唱衰日本，認為東京遭到國際孤立時，美軍兩架B52戰略轟炸機與六架日本戰機，在東海進行了聯合演練，此外，美華盛頓號航母也在與日方「完成訓練和巡邏任務」後，駛入橫須賀海軍基地。

誠然，在日方不斷催促下，美軍終於配合對中俄秀肌肉，可能只是川普敷衍性質的決定，但美方若對中俄聯手壓日的局面毫無作為，恐怕會影響日本承諾給美國的5000億美元投資，以及未來在軍購上的龐大利益。

據此可說，若離開了金錢利益去談川普決策，腦補川普親中，肯定會出現誤判。

與此同時，東京終於也讓北約發話了，北約秘書長呂特，在解放軍殲-15「雷達照射」日本自衛隊F-15後，稱此事「令人遺憾」，「印太與歐大西洋地區的安全完全不可分離」，對中日爭端首度表達了北約立場。當然，這些行禮如儀的話術，也只能發生在美國務院聊備一格的表態之後。

雖如此，美國與北約盡義務式的照本宣科，已足夠東京大吹特吹，日本並不孤立，東京背後有人，儘管，歐盟與歐洲大國都還沒有發話，關係良好的印度也還不敢吭聲，更別說遙遠的澳洲，以及深陷內部政治風暴的菲律賓。

重點在於，然後呢？北京可不會停止壓日，後頭的攻勢還會一波接一波來，B-52與華盛頓航母的活動範圍能有多大，又能持續多久，這才是讓東京心裡涼涼的問題。

日本擴軍，是華盛頓要求的，也是北京反對的，所以川普陷入了兩難，不可能明確站隊哪一方，因為中美關係現在也是利益驅動下的休兵狀態。這麼看來，根據川普本人默不作聲而唱衰高市，就會流於誤判。

高市的命運端視北京需不需要她在首相位子上，而誰說習近平希望高市下台？從日本方向謀求兩岸統一，現在看起來是最合情合理的戰略安排，因為解決台海問題離不開美日安保，以及日本右翼，而高市搞事，正好方便北京一鍋端，慢慢耗，直到美國認知美日安保是包袱，不是利好，日本右翼一旦得到激勵搞軍國主義，便可直接發動懲日戰爭。

然後順便收復台灣。

據此，就算高市下台，恐也是因為內部因素。分析師們正評估高市會不會重蹈英國前首相特拉斯的覆轍，因錯誤的經濟政策而快速垮台，特拉斯的首相任期，比新鮮生菜腐敗的速度還快。

日本開始反擊，雖然美國稍嫌敷衍，但也不能過度看衰高市，人家手上有牌，不像澤倫斯基。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【雁默專欄】閃兵，與偽裝成抗中尖兵的閃兵

【雁默專欄】鄭麗文的誤判 張亞中的錯噴

【文章轉載請註明出處】