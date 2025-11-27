【雁默專欄】為了選舉縱容兒皇帝賣台，禍台，毀台 5

雁默／自由撰稿人

賴清德宣布8年1.25兆軍事特別預算建構所謂「台灣之盾」，並提出5個具體行動建構所謂「民主防衛機制」，包含將「一國兩制」列為不可碰觸之紅線。對此，鄭麗文抨擊賴清德玩火，並計算未來的舉債規模將突破5000億，遠遠超過法定舉債上限。

要算錢的話，別忘了外媒爆料的4000億美元投資美國，也就是12兆台幣的「川普欠條」。

人民對這些天文數字，恐怕感受不大，也得直到巨額債務壓垮了各種社福預算，包含退休金，可能才會怒問「錢到哪裡去了」？

皇帝賣台，禍台，毀台是現在進行式，該批評的，預警的，輿論也都批評了，預警了，誰都知道台派當家，對輿論基本都當耳邊風，唯一能擋下這些禍台殃民政策的只剩下國會在野黨。但在野黨真的有用嗎？真正該擋的預算敢擋嗎？正常的人民都沒信心。

一個雙少數政府，卻能夠花錢如流水，欠下史上最大的債務，並將最賺錢的行業上貢出去，也真是絕了。

鄭麗文看起來有心想力挽狂瀾，但扯後腿的「同志」可不在少數，因為力挽狂瀾是「選不上」的，跟美國對著幹，不是找死嗎？

選舉邏輯是一切罪惡的根源，當有人高呼「美國經營台灣80年，影響遍及各行各業，不要與其正面衝突，將美國推向民進黨」時，反對債留子孫的民眾就該摸摸鼻子，認命吧，在野黨只能縱容皇帝賣台，禍台，毀台，一路走到黑。

講這話的老藍男坦言，他只是希望「在有生之年看到國民黨重返執政」如此而已。原來如此，人民要付出以「兆」為單位掏空台灣的代價，讓國民黨裝孬好選舉。那你黨選上了又如何？繼承賣台政策，永遠別惹美國爸爸不高興？

選舉現實主義，讓一個最硬頸的老藍男，膝蓋軟得振振有詞，心中全無人民利益，也堪稱民主奇觀，而跪著說話的絕不止一個老藍男而已。

沒有錯，選舉輸了，什麼都改變不了，但問題在於，選舉贏了，你又能改變什麼？畢竟，沒有人願意拋棄成功模式，去涉險救國救民，如果你贏的原因是縱容兒皇帝賣台，禍台，毀台。

我們應基於事實說話，但也別忘了，關鍵往往不在於事實本身，而在於事實的意義。

事實一：台灣由美國控制。事實二，話語權在日雜皇民與跪美台奸的手上。以上事實背後的意義，即台灣拒絕統一，所以才會被美國控制，所以話語權才搶不回來。

在陸媒，我始終呼籲北京，「鬥而不破」的秘訣是「不怕破就不會破」，大陸網民也都知道「以妥協球團結，則團結亡」的道理。事實證明，今年以來的中美鬥爭，中方就是贏在「不跪」。對於惡霸，你表現欲孬，下場只會愈慘。

人家終於鬥到「G2」了不是嗎？

對台灣在野黨，我想說的也一樣，已經跪到債留子孫，眼看就要家徒四壁了，還沒發覺你們的選舉現實主義才是禍首嗎？好不容易選出了一個不想跪的黨主席，又想孤立之，馴化之，壓制之，實在可悲又可笑。

打破選舉現實主義迷思，有的是方法，但重點是要先擺脫自己的心虛狀態。

台灣是被中國國民黨建設起來的，家底是來自中國大陸的黃金，以及菁英。

而鬥爭你們的日雜皇民，是殖民時代的既得利益者，跪美菁英，則是受美國資助搞顏色革命成功的美式鄉巴佬，這麼基礎的認知，你們卻連想都不敢想，所以一路被打到殘。

總言之，為了選舉縱容兒皇帝賣台，禍台，毀台，在野黨都有歷史責任，也會被一一記錄下來。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

