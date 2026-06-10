【雁默專欄】盧秀燕的難關不是鄭麗文 而是良知
雁默／自由撰稿人
美國正加速裂解國民黨，孤立黨中央，處心積慮想幹掉鄭麗文，美媒則在敲邊鼓。
「華爾街日報」直指北京看好鄭麗文選2028，並遭台灣綠媒大肆轉述，引申，以及造謠，因為這種說法，對國民黨百害而無一利。若說「華爾街日報」背後沒有美國官方指使或硬塞假消息，鬼信。這叫做「高級黑」。
如果鄭麗文真想選，就不會訪陸了，因為這違反台灣政治長久以來奉行的選舉路徑。而正因無意問鼎2028，少了包袱，她才能最大程度暢所欲言，將真實的地緣政治現況說清楚。
然而，鄭無意參選不代表一定不會參選，被視為唯一太陽的盧秀燕，怕的是「黃袍加身效應」。
盧秀燕不幹黨主席，是策略上的小錯，訪美後變身為美國軍火商代言人，則是策略上的大錯。一錯再錯，難怪任何與鄭麗文聲望攸關的消息，都足以令她(或她的團隊)夜不成眠。
盧秀燕的團隊，雖不至於像侯友宜的團隊那麼飯桶，但也只是半斤與十兩之差。其餘不論，在當前的環境親美，甚至形同為美國軍火商背書，是在糟蹋藍營支持者，一如那些親美的藍營政媒名流長年在幹的事。
誠然，鐵粉再不滿，投票時仍會支持國民黨，這概念是劣質黨人糟蹋支持者以討好中間選民的主要底氣。然而，支持選民對「太陽」的冷感，直接影響黨的選舉氣勢，而氣勢，是吸引中間選民靠攏的主要拉力。恰好，藍營的主要對手很會造勢。
國民黨將自己愈做愈小，永遠想討好中間選民卻一再失敗，這就是主因。
盧秀燕往自己身上砍最狠的一刀，具體而言，是藉由力挺台中無人機產業，對美表忠，並稱自己是谷立言好朋友。市長力挺市內產業，看似理所當然，但無人機問題完全超越了地方層級，甚至國界，已屬地緣政治層級的議題。對此，盧秀燕非但沒有展現總統擬參選人的高度，還凸顯了區區一個市長的私心。
第一，美國軍售賣給台灣的是昂貴無用的無人機系統，而非便宜好用的那一型。藍白立委對此多所批評，但盧秀燕看不見。
第二，無人機產業(以及其他軍工業)攸關美國在第一島鏈「軍事一體化」的佈局，北京無可能毫無反應。最簡便的反制，就是斷供台灣產業稀土，永磁鐵等關鍵原料，盧號稱要扶植「新護國神山」，要害卻掌握在假想敵手上，而盧秀燕看不見。
第三，預想中的台美日菲韓「非紅供應鏈」，就是美軍火商與各方政府各取其利的貪腐大鍋菜，台灣的貪腐黑洞尤其深不見底，藍白立委在立院已屢屢揭發黑幕，並指控執政黨只想中飽私囊，但盧秀燕看不見。
是眼盲，還是心盲？無論是哪一種，都避不開草包與藍皮綠骨的嫌疑。
關於三，我多說幾句。盧的同黨羅智強指控「碳基科技」執行長、董事長都出身綠營，還有媒體吹捧一家員工僅60人的公司可以承接上億元軍用標案，對此，羅譏「原來又是綠友友大發國家財」。
羅智強是力挺盧秀燕選總統的同志，盡責監督「綠友友」吃銅吃鐵，但盧偏要強調大吹台美無人機合作的美國芝麻綠豆官谷立言是好朋友。
此外，柯黨上週封殺了執政黨「無人載具產業創建特別條例」，理由是，不能替一部「免舉債上限、免公開招標、綁架未來民意」的災難及法案背書。
柯黨幹得好，現在所謂的「特別條例」，無限趨近於「避開國會監督」的政策預算，債留子孫地讓綠友友吃到飽。我就想問，盧秀燕口中的台中無人機產業，新護國神山，裡面有多少綠友友？
事實證明，鄭麗文主張「反對空白授權」才是正確的，而美國第二批軍購也已暫停，不會有發價書。這意味著，美國會從政府採購，改為民間採購，用產業形式武裝台灣，而這門生意，黑暗到伸手不見五指。
北京不那麼在意誰是2028勝出者，因為無論誰上都有因應措施。雖然大陸希望國民黨重返執政，但支持一個「立場正確」卻選不贏的人選，也不是北京作風。
換言之，盧秀燕的難關不是鄭麗文，而是良知。妳如何說服支持者，不設天花板地親美符合人民利益？拉著台灣人民往深淵裡跳，良知何在？妳與賴清德的差異，難道只有性別？
鄭麗文是「鯰魚」，幫助盧秀燕的思路動起來，睜眼看真實民意。有良知，就有視野。
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