【雁默專欄】鄭麗文當然見得到習近平 3

雁默／自由撰稿人

鄭麗文欲訪陸消息一出，綠營以為自己撿到槍，老青鳥們痛斥「台海和平不能信習近平」，「除非藍營放行軍購，否則鄭麗文見不到習近平」。

關於前者，遭鄭麗文嗆「不值得回覆」，關於後者，邏輯倒是很奇特，老青鳥稱，「習近平沒見吳敦義，朱立倫，為什麼要見鄭麗文」？除非國民黨同意軍購才可能，因為「你越不聽話，它越要見你，這就是共產黨，如果你整個跪下去，全部都聽它的，它根本不見你」。

算數很差的老青鳥顯然邏輯也很差，吳敦義，朱立倫聽共產黨的話嗎？一個本土派，隱性反共，一個親美派，顯性反共，怎麼都見不到習近平？

邏輯剛好相反，鄭麗文當然見得到習近平，因為國民黨中央再度回到馬英九路線，而不是繼續陷入吳敦義，朱立倫的「遠中路線」，習近平當年連手無實權的洪秀柱主席都見，更何況鄭麗文現在是握有實權的黨主席？

「正義使命-2025」圍台軍演甫結束，這是第六次，綠營遇事就龜縮，從海峽中線被抹掉，到這次被「插入」12海哩主權領海，北京的「蟒蛇戰術」說到做到，說勒就勒，為何賴清德不敢發防空警報，也不敢驅離解放軍？

從選舉的角度看，這次軍演的「重災區」，恰恰就是綠營本命區的南部。解放軍只有在這一區達到或「壓過」12海哩領海內，按民進黨的選舉邏輯，正好可大賣「芒果乾」，但無論是屏東縣長周春米與將參選的人，或高雄市長陳其邁與將參選的人，或台南市長黃偉哲與將參選的人，全都聲若游絲，不敢利用外部危機圖利選舉，這說明了什麼？

很明顯，老百姓可能看不太懂「正義使命-2025」，但未來準備棄台逃跑的台獨們都看得懂，這次演習無預警發動，強調無死角封控，形同堵住台獨出逃路線。一向造假弄虛的台派，滿嘴跑火車炮轟空氣可以，但就經不起別人玩真的，這次不敢借機張揚抗中保台，內心膽怯暴露無遺。

個人認為，如果高市早苗在去年底參拜了靖國神社，這次軍演的規模會更大，大到覆蓋琉球群島，讓琉球居民撤離路線都被封鎖，就看日本右翼還敢不敢鼓譟。

龜縮的人，自然見不得勇敢的人訪陸，更怕鄭麗文離開北京後前往華盛頓，因為，說白了，新一輪的國共會談，有助於當前美國極欲維持台海現狀的政策。如果中美都正面看待國民黨這趟「和平之旅」，兒皇帝將全無立足之地。

關鍵在於，北京如何看待國民黨這趟訴求和平的行程？按習近平「算大帳」的政治性格，不會介意在野黨的代表性不足，而會「抓大放小」，透過「鄭習會」的國際宣傳效果，召喚台灣人民的民族情感，並向國際社會展示，台灣內部並非只有「抗中」的民意，以抵銷各種反華勢力在台灣問題上的單一敘事。

習近平當年也是獨排眾議實現「洪習會」的，須知，2016年國民黨剛遭遇屠殺式的慘敗，中央與地方雙雙失守，代表性遠比現在還低。

由此可知，在賴清德明顯遭多數民意所懷疑甚至唾棄的局面下，實現「鄭習會」的機率非常大，而且美國不會反對，甚至會鼓勵國民黨在第六次圍台演習後訪陸，降溫台海局勢，好為「川習會」鋪路。

總之，將老青鳥的說詞反過來聽就對了，至於老藍男的選舉焦慮，根本多餘，而且不智。開大門走大路，鄭麗文應儘早訪陸。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

【文章轉載請註明出處】