【雁默專欄】陳亭妃選情堪慮？打「親中媒體」有救？

雁默／自由撰稿人

民進黨初選勝負即將於本月揭曉，在終點線之前，民調領先的陳亭妃接連遭媒體爆料，先是為其堂弟的「竊電案」關說，後又涉入漢翔公司人事案關說。

在藍綠媒體交叉曝光下，關說疑雲發酵，讓陳亭妃不得不親自滅火，並劍指「親中媒體」與藍營介入綠營初選。

「堂弟關說案」的爆料源頭應是「爆料公社」，但陳亭妃砲打「中視臉書」，意在將矛頭指向「中國介選」或「藍營介選」—- 兩者在綠營支持者看來是一回事 —- 有別於林俊憲的「網內互打」策略。

關於此案，陳亭妃喊冤稱所謂堂弟是「假堂弟」，林俊憲與謝龍介陣營倒是沒有作聲。

「漢翔人事案關說」是中天記者接獲線報，此事才剛爆發，陳亭妃還在被打矇的狀態，只是輕描淡寫稱「只是一般陳情案」，「沒有關說」，「會再確認此事」。

按目前民調趨勢，林俊憲「網內互打」策略有得有失，質疑對手的「忠誠度」，有助於鞏固深綠，但會失去淺綠選票。不過，總體而言，林俊憲支持度正在逼近陳亭妃。

作為民調支持度第一名，陳亭妃的打法就是傳統「持盈保泰」策略，不理對手挑釁，不讓「忠誠質疑」發酵，除了穩住淺綠支持度，也避免深綠支持度流失過大。

如此便能理解為何陳亭妃深陷醜聞之後，砲口對外，主打「親中媒體」與藍營，而不打林俊憲。畢竟，綠營支持者智商堪慮，情商也不行，猛咬「親中」二字簡單粗暴，淺顯易懂，深綠淺綠都買單。

而此一策略也側面顯示陳亭妃選情不容太樂觀，如果真有「藍營介選」，「親中媒體介選」，「紅統介選」，從林俊憲的角度看，無疑是對陳亭妃的助攻，因為陳可順勢將黨內矛盾轉移到外部，完全抵銷「網內互打」效應。

有意思的是，在台南這個象徵賴清德權勢穩定度的地方，若謝龍介沒希望，藍紅是希望陳亭妃勝出，還是賴的子弟兵林俊憲？答案不言自明，賴清德與新潮流才是首敵。

如果綠營支持者咸認為藍紅是在助攻陳亭妃，將打瘸賴清德視為次佳的選舉結果，那麼以上分析邏輯就要倒過來，集中支持林俊憲，才是抗中保台的「正規」選擇。

問題只在於，林俊憲要透過什麼方式，凸顯藍紅「打妃即助妃」，而這並不容易操作。換言之，謝龍介陣營若集中火力在陳亭妃醜聞上，搞成藍綠對決，那林俊憲就掰掰了。

只是，藍營的目標是勝選，而不是讓國王人馬林俊憲落馬，拉抬陳亭妃等於尋求敗選。按往例，以及謝龍介溫良恭儉的政治性格，置身事外恐怕才是風險最低的選擇。

至於林俊憲，若藍營按兵不動，則他寧可寄希望於初選作弊，而不是炒作風險較高的「藍紅助妃」。

問題在於，黨中央會不會在初選上作弊？這也是兩面刃，若林俊憲被認為是賴清德作弊贏的，那麼黨內分裂就是一夜間的事，對藍營有利。

在台南這一局，深綠是分裂的，「台獨聯盟」支持林俊憲，「台灣前進」(台灣基進，時代力量等組織的聯盟)則態度曖昧，說穿了，後者會提名議員參選，利益所在，並不想單邊押寶。

因此，是的，若陳亭妃選情堪慮，打「親中牌」確實有效，對手的醜聞，反而對林俊憲不利。

