雄中人相挺！立委許智傑拚市長初選戰 成立「雄中智庫後援會」

有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑22日成立「雄中智庫後援會」，高雄中學畢業的他，打出「智慧高雄 傑然不同」口號，邀集各級學長學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，作為後援會最大後盾，希望能延續高雄市長陳其邁市政。（立委許智傑服務處提供／紀爰高雄傳真）

有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑22日成立「雄中智庫後援會」，高雄中學畢業的他，打出「智慧高雄 傑然不同」口號，邀集各級學長學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，作為後援會最大後盾，希望能延續高雄市長陳其邁市政。

許智傑雄中後援會長劉仁義指出，本來不認識許智傑，但某次弱勢團體活動上看見所有民意代表致詞後離開，只有許智傑好好欣賞演出並給予掌聲，另也曾在服務案件上有求於他，鞠躬盡瘁親自協助更是讓人大受感動，因此上次雄中挺陳其邁，這次要力挺許智傑，一定是雄中人挺雄中人。

目前服務於科技界的高雄中學校友會常務監事張永朋指出，學長許智傑這次投入高雄市長初選，主軸就是要引領高雄轉型成智慧城市，不管是從對半導體S廊帶的重視、AI算力中心及資訊中心落地的遠見等理念與推動的方向，都與科技界不謀而合，從目前提出的政見觀察，相信許智傑一定能接棒市政，開創高雄新局面。

遠從美國而來的北美雄中校友會前會長林榮松勉勵，高雄是人文薈萃的地方，一直都有許多優秀人才，雄中是高雄第1所成立逾百年的高中，在百工百業開枝散葉。今天來自醫界、建築界、學界等百工百業的雄中校友們一起「雄中人挺雄中人」，期盼雄中學弟一起為高雄的下一步集思廣益，讓雄中人繼續帶高雄飛。

許智傑則表示，感謝所有學長、學弟鼓勵，高雄未來不僅要成為智慧城市，還要串聯台南、屏東，共同發展「南高屏區域經濟生活圈」，一起帶動南台灣整體發展，所以不僅交通上捷運往北串接台南、往南延伸屏東之外，24小時無宵禁的國際機場更是將要努力的方向；而在發展智慧城市的擘畫下，雙語教育的推動更是要建立起AI人才未來走向國際的基礎，所以他會持續推動AI教育、雙語教育，讓孩子更有國際競爭力。

