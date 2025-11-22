雄中人相挺 許智傑雄中智庫後援會成立

圖說：許智傑22日成立雄中智庫後援會，包括醫界、建築界、律師界、學界等各級學長學弟到場力挺。（圖片來源：記者呂宗正拍攝） 民進黨高雄市長參選人許智傑22日成立「許智傑市長初選雄中智庫後援會」，包含各級學長學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，還有遠從美國回來的北美雄中校友會前會長林榮松、臺灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等都出席，現場所有的雄中學長學弟更齊聲喊出「雄中人挺雄中人，雄中校友咱雄勇」，期盼能夠延續陳其邁五星市政，讓高雄繼續嶄露國際。 許智傑雄中後援會會長劉仁義引言表示：本來不認識許智傑，在鳳山市長時期，在偶然一次的弱勢團體活動上看見所有民意代表致詞後都一一離開，只有他好好欣賞演出並給予掌聲，另外曾經在服務案件上有求於他，鞠躬盡瘁親自協助更是讓我大受感動，因此上次雄中挺陳其邁，這次換挺許智傑，一定是雄中人挺雄中人。

圖說：許智傑22日成立雄中智庫後援會，許智傑雄中後援會會長劉仁義帶領各級學長學弟到場相挺。（圖片來源：許智傑辦公室提供） 而目前服務於科技界的高雄市市立高雄中學校友會常務監事張永朋指出：學長許智傑這次投入高雄市長初選，主軸就是要引領高雄轉型成智慧城市，不管是從對半導體S廊帶的重視、AI算力中心及資訊中心落地的遠見等等，許智傑的理念與推動的方向都與科技界不謀而合，從許智傑目前提出的所有政見來觀察，相信一定能夠接棒市政，開創高雄新的一個局面。 遠從美國而來的北美雄中校友會前會長林榮松勉勵：高雄是人文薈萃的地方，一直都有許多優秀的人才。咱雄中是高雄第一所成立超過百年的高中，在百工百業開枝散葉。今天來自醫界、建築界、學界等百工百業的雄中校友們一起「雄中人挺雄中人」，在這邊推薦優秀人才給高雄市民，也期盼所有雄中的學弟一起為高雄的下一步集思廣益，讓雄中人繼續帶高雄飛！

圖說：許智傑22日成立雄中智庫後援會，包括醫界、建築界、律師界、學界等各級學長學弟到場力挺。（圖片來源：許智傑辦公室提供） 許智傑在受訪時回憶在高中時侯的青春歲月，更感謝所有學長、學弟的支持，聚在一起成為他最堅強的後盾。高雄未來不僅要成為智慧城市，還要串聯臺南、屏東，共同發展「南高屏區域經濟生活圈」，一起帶動南臺灣的整體發展。所以不僅交通上捷運往北串接臺南、往南延伸屏東之外，24小時無宵禁的國際機場更是將要努力的方向；而在發展智慧城市的擘畫下，雙語教育的推動更是要建立起AI人才未來走向國際的基礎，也會持續推動AI教育、雙語教育，讓孩子們更有國際競爭力。

圖說：許智傑感謝雄中各級學，長學弟到場力挺。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

